Amici, Martina e Raffaele stanno insieme? La verità

Come ogni anno intorno ai protagonisti di Amici di Maria De Filippi cresce la curiosità sia per ciò che riguarda il futuro professionale dei talenti, che per le loro vicende sentimentali: al centro del gossip c’è il triangolo amoroso tra Raffaele Renda, Martina Miliddi e Aka7even.

Sono stati senza dubbio i tre concorrenti legati da relazioni di diversa natura sentimentale a tenere alta l’attenzione sul gossip in questa edizione di Amici, la numero 20: Raffaele Renda, Martina Miliddi e Aka7even, a che punto sono ora i loro rapporti?

Dal momento in cui Martina e Raffaele sono stati eliminati, in molti si chiedono cosa stia accadendo tra loro fuori dalla scuola di talenti guidata da Maria De Filippi.

Raffaele e Martina fuori dalla scuola di Amici: cosa succede tra loro?

A creare nuovamente dei rumors intorno alla faccenda è stata una risposta lasciata da Raffaele su Instagram rispetto alla questione: tre emoji, le celebri scimmiette simbolo del “non vedo, non sento e non parlo”. C’è chi ha letto in questa esternazione un riferimento alla storia con Martina, o meglio, a quella che in molti credono sia una storia.

Prima della sua eliminazione dalla scuola di Amici, Martina aveva chiuso la sua relazione con Aka7even, che è rimasto nella scuola e che si avvia alla finale del talent: troppe le discussioni all’ordine del giorno tra il cantante e la ballerina. Uno dei litigi più accesi era nato proprio a proposito della confessione di Martina riguardo al suo interesse verso il cantante calabrese. Raffaele, però, non si è mai esposto, preferendo concentrarsi sulla musica e non volendo ferire l’amico.

Successivamente, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica”.

Martina chiude con Aka7even: “Gli auguro il meglio”

Dopo la sua uscita dalla scuola Raffaele si dichiarava single, dopo una lunga storia, ma c’è chi è pronto a scommettere che ora le cose siano andate diversamente, dopo la risposta ambigua comunicata su Instagram ai fan. Nelle prossime settimane, con la fine del programma, tutto sarà più chiaro e uscirà allo scoperto un’eventuale relazione tra i due.

Per quanto riguarda Martina, invece, la ballerina ha raccontato le sue vicende sentimentali nella prima intervista, rilasciata in tv a Verissimo nella puntata di sabato 24 aprile 2021 in onda su Canale 5. La Miliddi ha confermato la fine della sua relazione con il cantante, ma non ha fatto nessun cenno al tanto chiacchierato presunto flirt con Stefano De Martino. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola”, afferma aggiungendo: “Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. Silvia Toffanin ha indagato sul ruolo che Raffaele ha avuto in questo allontanamento, ma Martina non ha voluto approfondire l’argomento: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”, ha detto.