Elisa Isoardi si confessa: pronta per un contratto in Mediaset

Elisa Isoardi si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni: l’esperienza a L’Isola, il passato e il futuro, forse a Mediaset? L’ex di Matteo Salvini fa il bilancio della sua carriera professionale. Ecco cosa ha detto

L’abbandono de L’Isola dei Famosi

Reduce dall’abbandono de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha svelato un lato di sé inedito al grande pubblico. Le fatiche dell’Honduras l’hanno mostrata tenace e determinata. Purtroppo l’infortunio all’occhio ha messo il punto alla sua avventura sulle rive del Mar dei Caraibi, ma c’è qualcuno che asserisce che le cose erano già state scritte.

A lanciare l’indiscrezione, non ufficiale, è Dagospia. Il portale di Roberto De Agostino infatti sostiene che la Isoardi si, si è infortunata, ma che il problema all’occhio non era così grave, da costringerla a ritirarsi dal reality di Ilary Blasi. Dagospia insinua che c’è un contratto a monte, che dice che la conduttrice doveva partecipare obbligatoriamente a 8 puntate e dopo, poteva svincolarsi senza problemi, in qualsiasi momento. Ma è proprio così?

Elisa Isoardi ha perso 10 Kg

Intanto Elisa Isoardi si è lasciata andare ad una bella chiacchierata con il magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Durante l’intervista ha fatto sapere molte cose di sé. La prima cosa che ha detto è che l’esperienza a l’Isola le ha dato molto e che quando le è stata offerta la possibilità di partecipare al reality, non ha perso tempo e a detto subito si. La conduttrice ha specificato che aveva bisogno di qualcosa che le “facesse battere di nuovo il cuore”, in un momento così particolare della sua carriera. Come sanno i fan alla cuneese, nella stagione corrente, non le è stato affidato nessun programma Rai.

L’Isola non solo le ha fatto bene, ma come ha dichiarato la diretta interessata, l’ha migliorata molto facendole capire molte cose di sé e aiutandola ad avere più pazienza e di approcciarsi agli altri senza pregiudizi ma con più spirito di adattamento. “Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”. Ha fatta sapere l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

LEGGI ANCHE ———–>Maurizio Costanzo contro Elisa Isoardi: le pesanti parole del giornalista

Il futuro a Mediaset?

Adesso che l’Isola è passata, cosa si aspetta Elisa Isoardi dal suo futuro? “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”, ha dichiarato. Certo non mancano i rumors che la vedono già con un contratto Mediaset in mano. Non sono mancate inoltre le voci che parlano di un suo possibile arruolamento alla domenica pomeriggio di Canale 5, al posto di Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE ———–>Elisa Isoardi, spunta un’accusa pesantissima: cosa è emerso dall’ex naufrago

Oppure altre voci la vedono in uno ‘spin-off’ di Mattino Cinque in onda nel weekend. Dunque una sorte di ‘appendice’ del talk di Federica Panicucci.

Al momento non c’è niente di ufficiale e la Isoardi non si sbilancia facendo sapere soltanto che avrebbe “molto piacere” di lavorare per una delle reti del Biscione.