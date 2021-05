L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli malore in diretta: ecco cosa è successo

Andrea Cerioli, naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, durante l’ultima puntata dello show ha avuto un malore che non gli ha permesso di partecipare alla sfida della serata. Scopriamo cosa è accaduto.

Andrea Cerioli è ormai un volto noto dei reality show. Il giovane ha raggiunto la popolarità dopo aver partecipato per 2 volte a Uomini e Donne di Maria De Filippi, per poi entrare a far parte della casa del Grande Fratello durante la 13esima edizione, fino ad arrivare a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Il malore in diretta

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Andrea è stato male. Infatti il naufrago dopo aver vinto la sfida dell’elastico insieme alla sua squadra e aver festeggiato abbuffandosi con gli spiedini di carne messi in palio, non ha potuto prendere parte alla competizione successiva. In particolare l’assenza di Andrea è stata annunciata dall’inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino, che ha comunicato a Ilary il malore di Cerioli. La conduttrice ha voluto accertarsi dello stato di salute dell’uomo che parlando con Blasi ha affermato: “Si Ilary, scusatemi, confermo quanto detto da Massimiliano prima, mi sono sentito male poco dopo aver mangiato…Non mi sento di fare la prova…”.

Le condizioni di Andrea

Stando alle notizie arrivate dopo la diretta dello show in onda su Canale 5, sembra che Cerioli sia stato costretto a lasciare Playa Reunion per fare degli ulteriori accertamenti medici, nella speranza che non si tratti di nulla di grave. Nel frattempo i fan dell’ex tronista temono che il suo fisico non sia più in grado di reggere questa pressione e che Andrea sia costretto a ritirarsi.

Andrea Cerioli sui social network

Andrea oltre ad essere molto popolare sul piccolo schermo è anche seguitissimo sulle piattaforme social. In particolare su Instagram dove conta 1 milione e mezzo di follower. Sulla piattaforma, al di là di questo periodo in cui non è attivo per ovvi motivi, il giovane è molto attivo e ama tenersi in contatto con i propri fan condividendo momenti di vita privata e momenti di lavoro accompagnati da meravigliosi scatti che lo vedono protagonista.