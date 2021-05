UeD, Samantha Curcio prima della scelta: “Mi sento in colpa per…”

Samantha Curcio è una delle troniste del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. A breve farà la sua scelta tra i corteggiatori Alessio e Bohdan. Per questo motivo ha voluto condividere con il pubblico cosa sta provando in questo momento. Si è lasciata andare con confessioni inaspettate. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Samantha

Samantha si è seduta sul trono subito dopo la scelta di Sophie Codegoni. È subito piaciuta al fedele pubblico di Maria De Filippi per la sua semplicità. È la classica ragazza della porta accanto, che si può incontrare per strada. Questa è stata la sua carta vincente, anche se spesso si è scontrata con i corteggiatori per via del suo carattere forte. I telespettatori ricorderanno senza dubbio i continui battibecchi avuti con alcuni corteggiatori e Armando Incarnato. Con quest’ultimo ha avuto dei diverbi perché ha invitato le donne a non contattare la redazione per lui. Da allora hanno spesso l’occasione per punzecchiarsi a vicenda. Samantha non ha mai nascosto di essere in difficoltà perché non sa chi scegliere tra Alessio e Bohdan. Il primo fin dall’inizio si è messo in gioco per lei mentre l’altro è arrivato nello studio dopo qualche mese, però è stato in grado di recuperare alla grande. Samantha ha rilasciato un’intervista al giornale di Uomini e Donne e ha fatto una serie di confessioni che riguardano anche uno dei suoi più grandi hobby: il canto.

“Mi sento in colpa con me stessa”

“Ultimamente ho un po’ abbandonato la passione per il canto, e mi sento in colpa da morire con me stessa per non aver avuto il coraggio di portarla avanti…Ho fatto pugilato per anni, ho dovuto smettere in seguito a un problema al seno ma è uno sport che continuo ad amare”. Poi si è focalizzata sull’esperienza del trono: “Se non fossi stata scelta come tronista, probabilmente sarei tornata dai mei, ma alla fine ho deciso di restare…Ero preparata ai giudizi sui social, ma non pensavo sarebbero stati così cattivi. Mi ferisce di più chi attacca il mio carattere rispetto a chi attacca il mio aspetto fisico”. Purtroppo la popolarità ha anche questo volto della medaglia: si può essere amati o odiati. Ciò che conta è dare il giusto peso alle parole che circolano sul web.

La rabbia di Alessio

“Vedere Samantha insieme a Bohdan mi scuote un senso di rabbia e di impotenza. E’ normale che mi faccia stare male, dato che è la donna che mi piace e che sto corteggiando“. Alessio non ha nascosto ciò che sta provando. Teme la sintonia che c’è tra la giovane con il rivale. Poi ha proseguito nel discorso: “Mi dà la sensazione di essere donna. Seria, senza grilli per la testa, che sa cosa vuole”. Molti sperano (e credono) che sarà lui la scelta.

