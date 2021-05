L’Isola dei famosi, Simona Ventura su Ilary Blasi: “Non voglio essere…”

Stasera in prima serata, venerdì 7 maggio, andrà in onda un’altra attesissima puntata de L’Isola dei Famosi. Sicuramente non mancheranno dei colpi di scena. Una delle tante spettatrici ha voluto esprimere una sua opinione su Ilary Blasi. Si tratta della bravissima Simona Ventura. Ecco cosa ha detto sulla sua collega.

Il pensiero di Simona Ventura

I telespettatori possono assistere ogni giorno alle dinamiche del gruppo che sta vivendo da settimane a stretto contatto con la natura. Una delle naufraghe più discusse è sicuramente Valentina Persia, la quale sta mostrando di avere una forte personalità e per questo motivo si scontra spesso con gli altri. Lo youtuber Awed qualche giorno fa ha scherzato con l’attrice Emanuela Titocchia dandole un bacio in acqua. Nel frattempo Beatrice Marchetti sta vivendo ancora in totale solitudine l’esperienza dell’isola. Infine Gilles Rocca ha deciso di tornare in Italia perché fin dall’inizio ha sofferto per la lontananza dalla fidanzata. Stasera sicuramente ci saranno tante novità pronte da scoprire. Ilary Blasi può contare sugli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La donna in questione non è altro che Simona Ventura.

“Non voglio essere la massima autorità”

“Mi piace molto, ma non voglio essere la massima autorità: ho detto che non la farò più e ringrazio il pubblico che mi chiede di tornare, ma ho avuto la fortuna di farla al momento adatto e, siccome non torno mai indietro, né in amore né sul lavoro, è un capitolo chiuso”. Poi si è focalizzata su Ilary: “La guardo da spettatrice, non dico ‘Avrei fatto questo’ perché siamo tutti bravi a giudicare, con l’aggiunta che oggi ci sono i social: ecco l’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti…”. Con queste parole la Ventura ha fatto intendere che ammira Ilary, quindi si è permessa di darle un consiglio: ignorare ciò che si scrive sul web. Ci sono tanti leoni di tastiera pronti a offendere, però la bravura sta nell’ignorare e guardare avanti a testa alta sempre.

“Ha poca esperienza in tv”

La Ventura si è espressa anche su Tommaso. Quest’ultimo ha ottenuto la popolarità grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E’ riuscito a ottenere la vittoria e subito dopo è stato contattato dal reality per il ruolo di opinionista. Il programma Punto Z non sta ottenendo tanti ascolti, per questo motivo Simona ha dato una spiegazione secondo il suo punto di vista: “Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”.

