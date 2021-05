Daydreamer, anticipazioni 11 maggio: ennesimo addio per Can

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca che sta riscuotendo un enorme successo in Italia. Il merito è senza dubbio del formidabile cast e dell’avvincente storia d’amore che lega Can e Sanem. Secondo le anticipazioni ci sarà una svolta nella vita del protagonista maschile. Ecco cosa succederà.

Ennesimo addio per Can

Le fan di Can Yaman non vedono l’ora di assistere alla prima puntata della nuova serie tv turca intitolata Mr Wrong. Accanto a lui tornerà a recitare la bellissima Ozge Gurel. Per il momento stanno seguendo le vicende di DayDreamer che, come sempre, non deludono mai. Inaspettatamente la favola d’amore di Can e Sanem si è interrotta in seguito a un incidente stradale. Avevano deciso di partire con la barca per una meta a tempo indeterminato. La loro partenza ha preoccupato tanto i genitori di lei, dal momento che non hanno più visto di buon occhio il fotografo. Adesso stanno cercando con gli altri di fargli tornare la memoria. Infatti non ricorda di Sanem, anche se sta cercando di sforzarsi per tornare alla vita di prima. Nella puntata di martedì 11 maggio Sanem dovrà vedersela con una nuova rivale mentre il signor Aziz lascerà definitivamente Istanbul. Ecco tutti i dettagli.

L’addio del Signor Aziz

Il padre di Can ed Emre ha capito che non c’è più l’amore con la spumeggiante Mihriban. Per questo motivo ha deciso di andarsene, senza tener conto della reazione dei figli. Nel frattempo Selim si reca nella dimora di Sanem per cercare Mihriban con lo scopo di chiederle un favore. Dopo un po’ si scoprirà che si tratta di un semplice truffatore e manipolatore. La madre di Can, Huma, non ha mai nascosto il suo interesse per Selim. Infatti sono usciti più di una volta insieme. Con il passare del tempo tra loro si instaura un bel rapporto. In realtà sia la donna che Mirihban capiscono che c’è qualcosa che non va. Comprendono entrambe che l’uomo nasconde un segreto, dunque decidono di indagare. Come se non bastasse durante una cena Selim ha finto di aver dimenticato il portafoglio a casa. Per questo motivo Huma è costretta a pagare il conto. Infine chiederà un aiuto economico a Mihriban, facendo leva sul suo dispiacere causato dall’addio dell’amato Aziz.

L’isola deserta

Nelle prossime puntate Sanem perderà le staffe per via della gelosia che nutre nei confronti della nuova pretendente di Can. In un momento di rabbia gli confesserà di non aver mai smesso di amarlo, nonostante sia stata ricoverata in una struttura psichiatrica per colpa sua. Morso dei sensi di colpa, il ragazzo porterà su un’isola deserta la ragazza. Secondo le anticipazioni le farà credere che ci sarà un guasto alla barca. Di conseguenza saranno costretti a trascorrere più tempo del dovuto insieme. Riuscirà Can a riacquistare la memoria?

