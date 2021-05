Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021

La soap turca Daydreamer – le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir ritorna lunedì 10 maggio con nuovi esilaranti episodi. Ecco le anticipazioni delle puntate fino al 14 maggio

Le nuove puntate di Daydreamer – le ali del sogno

I fan di Daydreamer – le ali del sogno attendono con trepidazione le nuove vicende della romanticissima storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Da lunedì 10 maggio su Canale 5 alle ore 16.30, lo soap turca regalerà come sempre le sue grandi emozioni ma anche i colpi di scena.

Lunedì 10 maggio

Secondo gli spoiler ufficiali della soap opera turca, il primo episodio della prossima settimana sarà concentrato sui problemi di coppia di Emre e Leyla. La figlia maggiore di Nihat e Mekvibe dovrà dare priorità il lavoro al menage famigliare.

Tutto questo viene ancor di più alimentato da Cengiz, presente a casa Aydin. Il fratello di Can intanto convince Muzzafer a far riprendere CeyCey a casa. Anche se però vuole qualcosa in cambio. Sulla reale natura di questi lauti benefici, aleggia però ancora il mistero.

Martedì 11 maggio

Aziz e Mihriban continuano a non stare sereni. L’uomo ha paura che la donna non riesce a superare il rancore che prova nei confronti di Huma. Del resto il padre di Can, dopo la malattia ha solo bisogno di starsene tranquillo. Cosa al quanto difficile se continua ad avere al suo fianco la tenutaria, soprattutto perchè quest’ultima è conosciuta per il suo forte carattere.

Intanto mentre Aziz lascia Istanbul per andare ad Amsterdam, Mihriban piange disperata sulla spalla di Selim.

Mercoledì 12 maggio

Selim deve interpretare il ruolo del celebre e fantomatico regista Arthur Capello e tutti sono in fermento con i preparativi per istruirlo nel migliore dei modi. Ovviamente la tensione è alle stelle. All’agenzia Fikri Harik non si parla d’altro. La sua sopravvivenza nel mercato dipende proprio da questo milionario progetto. Come andrà a finire?

Giovedì 13 maggio

Nasim e la nipote s’incontrano ma Salim si fa prendere troppo dal ruolo che deve interpretare. L’uomo infatti segue il consiglio di Sanem e decide di insultare il proprietario dell’azienda di cosmetici con cui la Fikri Harika dovrebbe firmare il contratto. Le cose purtroppo precipitano e l’accordo sembra andare in fumo.

Venerdì 14 maggio

L’ultima puntata della settimana di Daydreamer – le ali del sogno si concluderà con un litigio impetuoso sulla scogliera tra Sanem e Can. Ciò che fa scatenare l’alterco è la gelosia. La giovane scrittrice infatti non riesce a stare tranquilla con la presenza di Ayca, la nipote di Nasim, che sembra essere la versione femminile di Divit. Inoltre, la donna fa ricredere lo zio e lo convince a dare un’altra opportunità alla Fikri Harika.