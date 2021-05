Harry e Meghan hanno chiesto soldi per il compleanno del figlio | Scoppia la polemica

Negli ultimi giorni, gli appassionati della Royal Family di tutto il mondo, si stanno chiedendo sempre di più informazioni su Harry e Meghan Markle. In modo particolare, quello che sembrerebbe destare l’attenzione di milioni di fan riguarderebbe la scelta polemica circa il regalo chiesto per il compleanno del piccolo Archie. Scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere.

Un regalo inaspettato

Il principe Harry e Meghan Markle sono amatissimi in tutto il mondo. Nonostante le varie polemiche legate alla Royal Family e a tutti guazzabugli sorti negli ultimi anni, è giusto dire che il piccolo Archie Harrison ha compiuto lo scorso 6 maggio due anni. Per tale ragione mamma e papà hanno scelto per il piccolo un regalo ben preciso. Ciò, comunque, non ha fatto altro che destabilizzare sempre di più l’opinione pubblica per la richiesta anomala ed inaspettata dei due coniugi: soldi come regalo. Il motivo di questa decisione? Eccolo nel dettaglio.

Un motivo valido

Così come accaduto anche per il suo primo anno di nascita, Harry e Meghan Markle hanno deciso di omaggiare il loro primogenito Archie Harrison nel suo secondo compleanno festeggiato lo scorso 6 maggio, pubblicando una foto sulla pagina della fondazione Archewell con l’intento benefico di chiedere almeno $5 come regalo. Al fine di rendere tutto sempre più veritiero e soprattutto trasparente e, i due, pubblicando tale foto sulla pagina della fondazione, hanno poi scritto un messaggio ad impatto: “Non possiamo pensare a un modo più risonante per onorare il compleanno di nostro figlio. Se ci facciamo vivi tutti, con compassione per coloro che conosciamo e che non conosciamo, possiamo avere un impatto profondo.”

Il loro obiettivo, quindi, è quello di aiutare i più bisognosi e il nome della fondazione che prende spunto anche dal nome di battesimo del piccolo di casa, dal greco vuol dire fonte d’azione. Questa scelta, però, ha spaccato completamente l’opinione pubblica anche perché, in molti si sono chiesti il perché abbiano comunque deciso di creare ormai questo appuntamento fisso ogni anno per il compleanno del piccolo per incrementare sempre di più le donazioni. C’è invece chi però ne ha esaltato l’intento nobile e puro per i più bisognosi.

Harry e Meghan e la scorsa iniziativa benefica

Harry e Meghan, pubblicando la foto del piccolo Archie nella pagina della fondazione Archewell hanno richiesto almeno come regalo di donare $5. La richiesta subentra soprattutto per incentivare un aiuto umanitario soprattutto in quei paesi in cui poter effettuare il vaccino per il covid-19 risulta essere una vera e propria chimera.

Per tale ragione, i due hanno deciso di portare in auge questo secondo appuntamento con le donazioni per far sì che comunque possa essere sensibilizzata sempre di più l’opinione pubblica. Lo scorso anno, per il primo anno di nascita del piccolo Archie Harrison, i coniugi promossero una raccolta fondi attraverso un video per Save the Children UK al fine di aiutare le persone più bisognose del Regno Unito.