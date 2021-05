Kate e William, 10° anniversario di nozze: la mossa di Harry e Meghan

I rapporti tra i cognati Windsor sono tesi anzi gelidi da tempo ma adesso che i Cambridge hanno celebrato 10 anni di matrimonio come si saranno comportati i Sussex?

Kate e William: dieci anni fa il Royal Wedding

Il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster il principe William e Kate Middleton si sono uniti in matrimonio: non solo le nozze del decennio ma un evento in diretta mondiale di cui parlarono tutti nei mesi precedenti e nei mesi successivi. Pochi giorni fa i duchi di Cambridge hanno celebrato 10 anni di matrimonio: niente festa né evento, date le restrizioni per il Covid, ma solo due foto postate sul loro profilo Instagram ufficiale. Di quel giorno a Westminster ricordiamo, oltre ai due sposi innamorati, la complicità tra William e il fratello minore Harry e la sorella minore della sposa, Pippa, che le reggeva lo strascico procedendo proprio accanto a Harry.

Tra i fratelli rapporti deteriorati dalla Megxit

In molti in quei giorni pensarono che un’altra Middleton sarebbe entrata presto a Buckingham Palace, specialmente quando i due parvero così affiatati al balcone del palazzo reale ma come il tempo ha dimostrato, le cose non sono andate proprio così. Pippa ha sposato un giovane e facoltoso uomo d’affari, Harry invece Meghan Markle, con la quale da un anno si è trasferito in California. Non è stato proprio un trasferimento indolore. I duchi di Sussex si sono praticamente “dimessi” da senior royals facendo arrabbiare la famiglia reale, dalla nonna Elisabetta II al principe Carlo allo stesso principe William, che ha considerato questo allontanamento volontario come un venir meno alle proprie responsabilità.

Mancanza di fiducia tra William e Harry

L’intervista con Oprah Winfrey non ha certo migliorato la situazione tra i due fratelli, un tempo legatissimi: Meghan Markle che ha puntualizzato come Kate Middleton l’abbia fatta piangere – per poi scusarsi – ma anche le accuse di razzismo alla corona e in ultimo la telefonata di William a Harry, subito trapelata ai media, rendendo ancora più profonda la voragine tra i due e aumentando la sfiducia di William nei confronti del fratello. In ultimo, il ritorno di Harry in patria per pochi giorni per il funerale del nonno Filippo d’Edimburgo, con accoglienza tiepida da parte della famiglia.

Anniversario Kate e William: ecco cos’hanno fatto Harry e Meghan

In occasione del decimo anniversario di matrimonio di William e Kate, Harry e Meghan hanno voluto porgere un ramoscello d’ulivo per ricucire i rapporti, inviando ai cognati i loro auguri per la ricorrenza. Non lo hanno fatto pubblicamente, tramite il loro sito Archewell.com come invece avevano fatto per ricordare il principe Filippo, bensì in forma privata, come reso noto alla stampa da un portavoce. Sarà il primo passo verso la riconciliazione? Chissà… Mentre la stampa continua a confutare le istanze presentate da Meghan Markle nell’intervista ormai famigerata, appare intanto in dubbio il ritorno di Harry a Londra la prossima estate.

Harry sarà a Londra per l’omaggio a Lady Diana col fratello? Non è detto…

Lui e il fratello William avrebbero dovuto disvelare una statua in onore della madre, la compianta principessa Diana, nei giardini di Kensington. Un’occasione inserita in una serie di eventi per celebrare la defunta principessa del Galles, tra cui l’esposizione dopo 25 anni dell’abito nuziale ormai entrato nella storia. Tuttavia la presenza del principe Harry a Londra è in dubbio, con tutta probabilità perché proprio in quei giorni la moglie dovrebbe dare alla luce la loro secondogenita e lui vorrebbe comprensibilmente restare al suo fianco. Sarà questa l’unica motivazione?