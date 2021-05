Elisabetta Canalis, tutina aderente total Jeans manda in orbita i fan: che curve!

Elisabetta Canalis non smette di incantare i fan, attraverso le foto condivise sui suoi account social. In queste ore il suo outfit in total jeans ha fatto incetta di like! Ecco perchè

Bellissima e sensuale a 41 anni

Nata a Sassari il 12 settembre del 1978, da mamma Bruna e papà Cesare, un radiologo e professore universitario, Elisabetta Canalis, che ha anche un fratello, Luigi, anch’egli radiologo, è la vera icona della bellezza sensuale e “naturale” che non ha paura del passare del tempo.

L’ex velina di Striscia la Notizia, molto legata alla sua famiglia di origine, vive da un pò di anni a Los Angeles, città in cui si è stabilizzata e dove ha creato la sua bellissima famiglia, con il marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva. A 41 anni suonati, festeggiati lo scorso 12 settembre negli Stati Uniti dopo aver trascorso l’estate in Sardegna, la Canalis non ha niente da invidiare alle ventenni. Il suo fisico pazzesco fa sognare i fan e i suoi outfit ricevano sempre il plauso del pubblico. Con Elisabetta la classe va a braccetto con la sensualità.

La showgirl è potuta tornare in Italia solo di recente, dopo essersi vaccinata contro il Covid-19 negli Stati Uniti. “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto”, aveva fatto sapere Elisabetta qualche tempo fa, attraverso una storia di Instagram, condividendo il video dell’iniezione. Attraverso i social, la Canalis ama comunicare se stessa, con scatti che raccontano la sua vita privata e le sue passioni.

Elisabetta Canalis in total denim fa impazzire i fan

littlecrumb_ il suo profilo di Instagram ha all’attivo ben 2,8mil follower e in queste ore tre foto che la ritraggono assieme ad un cagnolino, neanche a dirlo, hanno ricevuto una valanga di like. Nelle immagini la Canalis si presenta con una tuta in Jeans, che le sembra essere stata cucita addosso, perchè le sta a pennello. L’outfit mette in risalto il suo bellissimo corpo e la sua bellezza.

LEGGI ANCHE ———–>Elisabetta Canalis fa impazzire i fan: l’ex velina in mini tutina per l’allenamento

Ma Elisabetta oltre a sfoggiare le sue curve mozzafiato, ancora una volta, sottolinea la causa a cui si dedica con amore da tanto tempo. Gli animali, la loro protezione dagli abbandoni, dallo sfruttamento e dai maltrattamenti infatti, sono temi che stanno molto a cuore alla showgirl sarda. Il pelosetto che tiene in braccio indossa una tutina che porta il simbolo arcobaleno a forma di zampa, con la scritta “pride”. Il link messo in bio del suo profilo Instagram del resto, porta proprio ad una pagina di un sito americano animalista, in cui si parla proprio della Canalis, nuda in copertina:

LEGGI ANCHE ———–>Elisabetta Canalis, la confessione sulla sua intimità: “Non è più come una volta”

“La superstar italiana Elisabetta Canalis mette a nudo tutto per l’iconica campagna anti-pelliccia di PETA” inizia così l’articolo scritto in inglese “e dichiara con orgoglio che preferirebbe vestirsi nuda piuttosto che indossare pellicce. La Canalis si è spogliata e recita in una pubblicità sexy della PETA per aiutare a spargere la voce sulla crudeltà coinvolta nella pelliccia. “Ho deciso di diventare nuda perché penso che la nudità crei sempre una grande reazione”, spiega. “Questo è ciò che è necessario per mantenere l’attenzione della gente su una pratica così brutale. Questi poveri animali vengono fulminati, scuoiati vivi, annegati e bastonati solo per il gusto della moda “.

Insomma, Elisabetta Canalis va alla grande, su tutti i fronti!