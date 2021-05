Alberto Matano l’annuncio sui social: il giornalista è al settimo cielo

Alberto Matano è sempre più amato dal pubblico e il giornalista e conduttore de La Vita in diretta, non manca di ringraziare tutti i suoi fan e chi lo sostiene. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram

Il successo de La Vita in Diretta

Il giornalista calabrese Alberto Matano continua a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1 con La Vita in diretta, tutti i pomeriggi. Il programma storico della Rai, contenitore di approfondimento della cronaca e dell’attualità del nostro Paese è un successone di ascolti.

Il conduttore reduce dalla stagione passata, durante la quale ha lavorato al fianco di Lorella Cuccarini, si appresta a chiudere l’edizione 2021 con un bilancio decisamente positivo. I battibecchi dello scorso anno tra lui e l’ex collega, approdati sulle pagine di tutti i giornali, ormai sono acqua passata.

Le parole di Alberto Matano

Alberto Matano, quest’anno unico capitano al timone della nave, ha traghettato in maniera impeccabile la trasmissione, riscontrando il grande affetto del pubblico che con interesse e fedeltà, lo segue giorno dopo giorno non tralasciando neanche una puntata. A parlare chiaro sono i numeri degli ascolti, lo share e i dati tecnici che dimostrano la solidità del programma e il bellissimo rapporto che il conduttore ha instaurato con il suo pubblico.

Un pubblico che Matano non smette mai di ringraziare. Sono tante le occasioni in cui il conduttore si ricorda dei suoi telespettatori e con sincera emozione non esita a dedicargli parole di affetto. Questa volta però Matano ha deciso di cambiare il mittente dei suoi ringraziamenti. Le parole che il conduttore ha deciso di pubblicare in queste ore sul suo profilo Instagram sono dedicate al suo entourage.

“Ancora un record, ancora un risultato straordinario per @vitaindiretta. Un grande lavoro di squadra, un immenso grazie da tutti noi. “

La didascalia è corredata da una foto che ritrae Matano con il suo inconfondibile sorriso. Tanti i messaggi arrivati al margine del post, carichi di stima e di complimenti. Tra questi spicca quello di una cara amica e collega, Rita Dalla Chiesa: “Bravo e bravi tutti!!!”

Una squadra vincente

Non è la prima volta che Alberto Matano mette in risalto le persone che lavorano al suo fianco e dietro le quinte. Recentemente durante la chiusura della puntata ha fatto inquadrare un cameraman dicendo:

“Auguri ad Ettore che ha compiuto 50 anni, lo possiamo dire!” E poi ha aggiunto “Ne approfitto per ringraziare tutta questa squadra di lavoro straordinaria che ogni giorno compie un piccolo miracolo”