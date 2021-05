Antonino Cannavacciuolo, la bellissima dedica alla donna della sua vita: la foto

Lo chef più amato della Tv, Antonino Cannavacciuolo, ha scritto parole bellissime sul suo account Instagram, dedicate alla sua principessa, l’amore della sua vita. Ecco di chi si tratta

Una vita dedicata alla cucina stellata

Nato a Vico Equense nel 1975, Antonino Cannavacciuolo ha iniziato il suo percorso di studi nell’ambito del mondo culinario, nella scuola alberghiera locale, l’ I.S.I.S. “F. De Gennaro”, la stessa dove suo padre, anch’egli cuoco, ha insegnato. Ottenuto l’Attestato di Cucina nel 1994, comincia a mettere in pratica tutto il suo bagaglio conoscitivo presso i ristoranti della penisola sorrentina e successivamente intraprende il percorso da stagista all’estero, precisamente in due ristoranti francesi, nella regione dell’Alsazia, l’Auberge dell’Ile di Illhaeusern e il Buerehiesel di Strasburgo.

Cannavacciuolo, tornato in Italia, nel 1999 decide di prendere in gestione, assieme alla moglie. la storica dimora Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, ricoprendo il ruolo di chef patron. Da questo momento, il successo comincia a diventare più forte, concretizzandosi nel 2003, con il ricevimento della prima stella Michelin. Nel 2006 gli viene conferita la seconda. Dal 2012 Villa Crespi, che comprende hotel e ristorante, è entrata nel circuito Relais & Châteaux.

I successi in Tv

L’anno dopo lo chef napoletano comincia la sua avventura in TV. Diventa il protagonista della prima stagione di Cucine da incubo, versione italiana del programma dello chef britannico Gordon Ramsay e negli anni a seguire entra come giudice nel programma di successo MasterChef Italia, aggiungendosi a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco.

Il modo di fare di Cannavacciu0olo, il suo aspetto e la sua simpatia, hanno conquistato in brevissimo tempo il grande pubblico, che vede in lui, una sorta di “gigante buono e bravo” dei fornelli.

La dedica speciale di Antonino Cannavacciuolo

Seguitissimo sui social, Antonino Canavacciuolo, ama condividere scatti e filmati che raccontano la sua vita privata e professionale, ma soprattutto, alcuni dei momenti più belli che trascorre assieme alla sua bellissima famiglia.

Uno chef si sa, è sempre impegnato, ma Cannavacciuolo non perde occasione di stare assieme ai suoi figli, Elisa e Andrea. Proprio in queste ore sulla sua bacheca Instagram è apparsa una foto che lo ritrae al mare, immerso nell’acqua, vicino alla sua bambina: “Ogni istante passato insieme a te è un insegnamento unico! Sembra ieri che ti tenevo tra le mie braccia piccola piccola e guarda che signorina sei diventata oggi. Tantissimi auguri per i tuoi splendidi 14 anni principessa mia!”

E’ la tenera didascalia, da cuore di papà, che accompagna lo scatto e che in breve tempo ha fatto il boom di like.

La nuova avventura televisiva

Antonino Cannavacciuolo è partito da poco con la nuova stagione “Antonino Chef Academy”, di cui la prima puntata è stata trasmessa ieri su TV8. Anche questa volta dieci giovanissimi aspiranti chef sono pronti a sfidarsi e a mettere in gioco tutto il loro talento. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, lo chef ha dichiarato che il suo mentore è stato proprio suo padre, il quale l’ha sempre spronato a migliorare sempre.

Si ritiene inoltre un padre severo nel giusto, perchè “qualsiasi cosa facciano, i genitori sbagliano sempre”. Poi ha svelato cosa prepara di buono ai suoi figli: “Tutti i bambini vorrebbero sempre pasta e ragù, lasagne, gnocchi… Ma io cerco di fargli mangiare le verdure camuffandole in creme e zuppe”.