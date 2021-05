Domenica Live, Edoardo Vianello ricorda Susanna: “Mi manca la sua tenerezza”

Il salotto di Domenica Live si trasforma in un posto molto intimo che lascia spazio ad un toccante racconto, un dolore che non si affievolisce con il tempo e così la famiglia Vianello torna a parlare della scomparsa prematura di Susanna, figlia di Edoardo e Wilma Goich.

Susanna Vianello era una nota speaker radiofonica, responsabile dello store di una catena di articoli per la casa e impiegata presso un centro turistico. Purtroppo, però, la sua vita si è interrotta nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 a causa di un tumore.

La scomparsa di Susanna Vianello ha portato un dolore molto profondo nella famiglia Vianello, di cui spesso i suoi genitori, Edoardo e Wilma Goich, si sono trovati a raccontare in televisione.

Sgomento e compianto anche nel mondo dello spettacolo, così come aveva espresso lo stesso amico e collega Rosario Fiorello che per Susanna aveva espresso un dolce pensiero: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai” aveva detto il mattatore alla notizia della scomparsa.

Edoardo Vianello ricorda Susanna

Tra i tanti ospiti che hanno animato il pomeriggio di Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso arriva anche Edoardo Vianello che, insieme alla padrona di casa, torna a parlare del grande dolore per la scomparsa, avvenuta un anno fa, di sua figlia Susanna.

Edoardo Vianello sottolinea la grande forza che la sua ex moglie, Wilma Goich ha avuto nei momenti delicati e difficili della malattia della loro figlia Susanna. Vianello ha definito la Goich una madre “fortissima“che è riuscita ad accompagnare Susanna nei suoi ultimi giorni di vita con grande coraggio, cosa che lui non è riuscito a fare.

Edoardo Vianello ha approfondito lo stresso legame che univa sua figlia a sua madre, vivendo loro insieme mentre il cantante, a differenza della sua ex moglie, era andato via di casa, dopo la separazione da Wilma, quando Susanna aveva sette anni.

Da allora, Edoardo Vianello e Susanna si vedevano due volte a settimana e racconta al pubblico il dolce ricordo che porta con se di sua figlia: “Lei veniva una o due volte alla settimana a seguire la partita con me. La ricordo seduta sul divano per rilassarsi e non credo che abbia mai visto la fine di una partita. Quel momento di relax rappresentava la felicità”.

“Di Susanna mi manca…”

Il racconto di Edoardo Vianello commuove tutti: parla di sua figlia Susanna come di una donna molto schietta ma anche molto tenera, una donna così ironica che sicuramente vorrebbe vederli divertirsi e non piangere. Susanna Vianello, però, era anche una donna severa ed attenta, nonché un punto di riferimento per Edoardo.

Papà Edoardo ammette anche di sentirla molto presente, in ogni momento della giornata, e racconta di essersi sempre impegnato affinché sua figlia fosse sempre orgogliosa di lui.

LEGGI ANCHE : Edoardo Vianello piange la figlia morta: “È una catastrofe”

LEGGI ANCHE : Edoardo Vianello: chi è la moglie Elfrida, bellissima donna di origine albanese?

Insomma un racconto intriso di dolore ma anche di speranza, dove Edoardo Vianello confessa di sentire ancora forte il collante con la figlia: “Le parlo ogni volta che ho qualche dubbio. Anche adesso, ho pensato di doverla avvertire prima di venire in trasmissione da te. Susanna è sempre collegata” destando molta commozione per queste sue dolci parole.