Wanda Nara, la scollatura fa impazzire la rete: l’ultima foto sexy di Lady Icardi

Wanda Nara colpisce ancora e la scollatura vertiginosa mostrata su Instagram ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like: i fan non si sono trattenuti e lady Icardi è stata subissata di complimenti.

Il profilo Instagram di Wanda Nara è uno dei più seguiti: la moglie e manager di Mauro Icardi è amatissima, soprattutto dal pubblico maschile. Quasi otto milioni di follower seguono quotidianamente i movimenti social dell’argentina che si diletta a raccontarsi tra quotidianità in famiglia, impegni di lavoro e shooting fotografici.

La Nara non manca, tuttavia, di deliziare i suoi fan più accaniti con scatti che mandano in visibilio la rete e che mettono in mostra la sua silhouette, frutto di faticosi allenamenti e di una corretta alimentazione. Così, uno degli ultimi scatti in cui la moglie di Mauro Icardi si mostra con un top rosa dalla profonda scollatura e la lingua di fuori, ha mandato in tilt il popolo della rete scatenando i commenti – a volte anche un po’ fuori luogo – di alcuni dei suoi fedelissimi sostenitori.

Wanda Nara, l’ultima provocazione

“Mi mordo la lingua, per non dirti tutto…sono giorni un po’ così…”, ha scritto Wanda Nara a corredo del selfie super sexy che ha attirato l’attenzione di tantissimi fan.

La foto di Lady Icardi arriva a qualche giorno di distanza dalle ultime dicerie riguardo la vita tra le lenzuola con il campione di calcio.

Solo qualche giorno fa, infatti, si era diffuso il gossip che parlava di quante volte la Nara e Icardi fossero dediti all’intimità: ben 12 volte al giorno, secondo i più pettegoli.

Sottoponendosi alle domande dei fan, quindi, l’argentina è stata costretta a raccontare la sua verità a riguardo sottolineando che tutti i gossip su questo argomento fossero del tutto infondati.

“Falso”, ha sbottato lei mettendo a tacere – una volta per tutte – tutte quelle voci non vere che raccontano qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla relazione sentimentale con Mauro Icardi.

Wanda Nara e la lotta contro i pregiudizi

Wanda Nara, tuttavia, è solita lottare contro i pregiudizi della gente, molti dei quali si palesano proprio attraverso il suo profilo Instagram.

Gli scatti sexy che l’argentina pubblica solitamente sui suoi social, infatti, attirano i complimenti, ma anche offese e insulti ai quali lei non ha alcuna intenzione di replicare.

“La tv mi ha insegnato a essere determinata. Ma se sei donna i pregiudizi resistono”, aveva commentato lei in una intervista a La Repubblica, confermando di essere avvezza elle critiche, ma di non soffrirle particolarmente.

Le foto sexy che Wanda Nara posta quotidianamente sui social, dunque, fanno parte del suo modo di essere, ma lei non si sente in alcun modo in competizione con altre donne dello spettacolo.

“Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola – aveva detto ancora – . Mi sento più in concorrenza con le altri madri che con i personaggi televisivi”.

La voglia di essere sexy, tuttavia, nasce dalla differenza di età con Mauro Icardi: “Soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio”.