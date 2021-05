Quando Fedez cantava su Tiziano Ferro: “Ha mangiato più wurstel che crauti…”

La diatriba tra Fedez e la Rai, scoppiata in occasione del concertone del Primo Maggio, sta tenendo banco su tutti i giornali. Intanto la Lega si difende dagli attacchi ricevuti dal rapper milanese, riesumando il testo di una sua canzone, scritta qualche tempo fa.

L’intervento di Fedez sul palco del Primo Maggio

Primo Maggio, concertone su Rai 3, ore 21:00: Fedez sale sul palco e lancia un messaggio contro l’omofobia, sottolineando la fatica che il ddl Zan sta riscontrando, per vedere la luce. Dopo aver accennato ad un tentativo di censura da parte della Rai, comincia a leggere il suo discorso, nominando partiti, politici e citando le loro affermazioni omofobiche.

Le parole di Fedez ascoltate in diretta da milioni di telespettatori, sono rimbalzate inevitabilmente sui social e sempre sui social, il marito di Chiara Ferragni, ha condiviso subito dopo, rendendola pubblica, la registrazione della telefonata intercorsa tra lui e alcuni dirigenti Rai. Mentre i vertici del servizio radiotelevisivo pubblico si stanno muovendo per fronteggiare la valanga di polemiche innescata dai fatti, affermando di non aver censurato il cantante, la Lega si difende.

La Lega punta il dito contro il cantate con “Tutto il contrario”

Fedez infatti, nel suo intervento ha fatto nomi e cognomi di parlamentari leghisti, pronunciando le frasi omofobe , che questi avrebbero detto nelle piazze. Il partito di Matteo Salvini accusa il colpo e risponde, sferrando al cantante un testo di una sua canzone del 2011 “Tutto il contrario”.

La canzone, scritta quando Fedez era poco più che maggiorenne, contiene frasi “colorite” dedicate a Tiziano Ferro: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/”Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

All’epoca il cantautore di Latina aveva parlato di atto di bullismo e il rapper milanese si era scusato specificando però che la canzone era volutamente insolente perchè si adeguava al titolo e cioè “Tutto il contrario”. Questo vuol dire che Fedez cantava certe cose per riflettere il contrario dei suoi pensieri. Nonostante le scuse, Tiziano Ferro ne rimase comunque indignato. Oggi, con tutto quello che sta succedendo, quella canzone è riemersa per mettere in cattiva luce Fedez, il quale, che piaccia o no, è diventato uno dei portavoce del ddl Zan.

Il marito di Chiara Ferragni sempre dal suo account social ha nuovamente fatto presente il reale significato di quella canzone rimandando al mittente le accuse.