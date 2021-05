Uomini e Donne news: Gemma sconvolta e Samantha in difficoltà

Uomini e Donne non smette mai di stupire i telespettatori con tanti colpi di scena inaspettati. La protagonista indiscussa è sempre Gemma Galgani, ma stavolta anche Samantha Curcio è stata al centro dell’attenzione. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi, lunedì 3 maggio.

Gemma sconvolta da un ipotetico due di picche

Da anni ha Gemma Galgani spera di trovare l’anima gemella tra i pretendenti che si presentano nello studio. Ha fatto sognare i telespettatori con Giorgio Manetti, con il quale sarebbe andata via mano nella mano da Uomini e Donne. Purtroppo le loro strade si sono divise e lui attualmente è felicemente fidanzato con un’altra. Gemma ogni volta che intraprende una conoscenza deve fare i conti con le continue intromissioni di Tina Cipollari. Quest’ultima non perde mai l’occasione di screditarla, in quanto la dama crede che lei influenzi molto le scelte dei suoi corteggiatori. Di recente ha deciso di fare qualche uscita con un nuovo cavaliere che si chiama Aldo. Nella puntata di oggi ha raccontato cosa è successo nelle ultime ore tra loro. In realtà lei è sembrata entusiasta mentre lui sembra già focalizzare la sua attenzione altrove. Secondo la spumeggiante opinionista anche lui sta recitando un copione con lo scopo di avere visibilità.

Samantha in difficoltà con Alessio

Samantha Curcio ha discusso davanti alle telecamere con Alessio per via del bacio con il rivale Bohdan. Da sempre tra la tronista e il corteggiatore ci sono state tante discussioni al punto tale da creare tensione. Spesso Alessio ha optato per il silenzio e non si è presentato in qualche esterna. Per questo motivo Samantha non riesce a eliminare i dubbi che la assillano. Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna in cui si è lasciata andare tra le braccia di Bohdan scatenando così la rabbia dell’altro: “E’ una ripicca perché non sono venuto in esterna? Non mi sta bene che baci un altro e non posso venire qua e litigare tutte le volte”. La tronista ha subito risposto: “Sto cominciando ad immaginare a come potrebbe essere fuori da qui. Sto male e non è facile capire con chi uscire. Prima di venire qui criticavo gli altri tronisti perché ero convinta che una piccola preferenza dovevano averla quando conoscevano più persone e invece, oggi, li capisco”. Alla fine Samantha avrebbe voluto ballare con lui, però non si è alzata dal trono per un velato rifiuto.

Riccardo e Roberta al capolinea?

Samantha e Gemma sono ancora nello studio a differenza di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultima ha riferito al neo fidanzato una cosa su Armando Incarnato. In pratica avrebbe rifiutato un incontro con l’affascinante napoletano dopo essere andata via dal programma. Ha chiesto a Riccardo di non farne parola con nessuno, però non ha rispettato la sua richiesta. Di conseguenza Roberta ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. Come andranno a finire le cose? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

