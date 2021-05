Una Vita, anticipazioni dell’ultima puntata spagnola

In Spagna ormai manca davvero poco per l’ultima puntata di Acacias 38, Una Vita, in Italia. Il Gran Finale della fortunatissima telenovela spagnola, chiuderà definitivamente i battenti domani 4 maggio. Ecco le anticipazioni sugli ultimi avvenimenti del quartiere immaginario più movimentato di Madrid.

Il ritorno di Aurelio

Gli spagnoli domani 4 maggio assisteranno all’ultima puntata di Acacias 38. In Italia dobbiamo attendere ancora un pò, ma nel frattempo possiamo conoscere qualche anticipazione su ciò che accadrà nell’ultimo capitolo della telenovela. Questo vuol dire che finalmente i misteri verranno svelati e le cose saranno messe al loro posto. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena e le emozioni sono assicurate.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano innanzitutto il ritorno di Aurelio Quesada. E’ una vera sorpresa perchè tutti lo credevano morto! Il marito di Genoveva torna ad Acacias per portare a termine il suo piano delirante, mentre la Salmeron, ignara di tutto, va avanti nella sua vita normalmente, iniziando una convivenza con la figlia segreta, Gabriela.

La figlia segreta di Genoveva

A questo punto si scopre che la donna diversi anni fa, mise al mondo una bambina, lasciandola però alla zia. La ragazza diventata grande arriva nel quartiere suscitando in Genoveva forti emozioni. Quest’ultima in principio la crede ostile nei suoi confronti, ma capendo che la ragazza invece non nutre alcun risentimento, la accoglie a braccia aperte.

Ma infatti non è oro tutto quello che luccica. Le intenzioni di Gabriela non sono quelle di vivere pacificamente con la madre e inizia a suscitare non pochi sospetti nel maggiordomo Marcelo, siorattutto quando Genoveva comincia a stare poco bene di salute. Intanto Aurelio è ritornato per ucciderla. La Salmeron chiederà a Marcelo di chiamare Felipe. Ad Acacias inoltre avverranno altri cambiamenti in questi due ultimi episodi della soap opera. Come per esempio l’annuncio di Casilda.

I cambiamenti

Casilda infatti dirà a Rosina che non ha più intenzione di servirla. La donna vuole avviare un’attività tutta sua. Lolita invece metterà le cose in chiaro con Ramon facendogli presente che ha il diritto di ricostruirsi una nuova vita insieme a Fidel, dopo la morte di Antonito. La Casado è convinta che non stanno facendo nulla di male e che non disonoreranno coloro che non ci sono più.

Ad Acacias torneranno inoltre, con grande sorpresa Susana e Armando. La coppia si ritroverà, ovviamente, con Rosina e Liberto, a cui proporranno di avviare insieme un’attività per esportare petrolio. Tornerà nel quartiere anche Leonor, come aveva già annunciato l’attrice Sandra Marchena.