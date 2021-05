Andrea Cerioli abbandona L’Isola? Il crollo: “Sono stufo non ce la faccio”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, attualmente impegnato nel reality di Ilary Blasi, sembra sia pronto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Sembra che l’isolano stia avendo un crollo.

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, oltre a tenere alta l’attenzione del pubblico da casa, sarà comunque ricordata per la difficoltà che la produzione sta riscontrando in merito alla continuità di partecipazione dei concorrenti.

Infatti l’Isola di Ilary Blasi è quella che conta il maggior numero di concorrenti che hanno scelto di ritirarsi e abbandonare il gioco. Certo che il format del programma nasce proprio con l’idea di sottoporre i suoi partecipanti a duri sforzi, come già si rivela la scarsità di cibo che da sempre hanno avuto i giocatori.

A quanto pare, però, nel cast 2021 scarseggia anche la determinazione di affrontare questi ostacoli e poter arrivare trionfanti alla vittoria. Tra gli attuali concorrenti, in preda ad un crollo, adesso sembra esserci Andrea Cerioli, ex tronista di Maria De Filippi.

Andrea Cerioli abbandona l’Isola?

Sta vivendo una serie di difficoltà l’isolano Andrea Cerioli che, durante la puntata del 7 maggio 2021, impegnato nella prova riconoscenza ha avuto un deficit fisico. A quel punto il concorrente è stato allontanato dal gruppo per essere sottoposto a tutti i controlli medici del caso.

Dopo un check-up generale, è stato riscontrato come l’ex tronista di Uomini e Donne abbia avuto un episodio di labirintite dal quale, però, sembra essersi ripreso egregiamente. Per cui la diagnosi medica è quella che Andrea Cerioli fisicamente sta bene e può continuare la sua Isola.

Il problema, però, non sembra essersi risolto fino a quando Andrea Cerioli, dopo una crisi emotiva, si è messo ad urlare: “Sono stufo”. Ma cosa sta effettivamente succedendo all’ex tronista di Uomini e Donne?

“Non ce la faccio più”

Seppur fisicamente Andrea Cerioli sia nel pieno della sua forma, l’ex tronista continua a dimostrare di vivere con malessere il reality e questa volta, i segnali di cedimento, sono legati soprattutto alla mancanza di sonno e alla morsa della fame, che lo attanaglia.

Il concorrente non riesce a dormire e nella notte ha avuto un crollo che lo ha portato ad urlare, in preda al nervosismo per questa situazione stressante: “Non ce la faccio più, mollo il gioco e basta, dai” rivolgendosi agli altri giocatori.

Non solo il sonno ma, come già detto, anche la fame sta giocando brutti scherzi: Andrea Cerioli nella vita quotidiana è abituato a mangiare mezzo chilo di pasta da solo, così come confessato da lui stesso, mentre sull’Isola le razioni sono davvero esigue, adeguandosi ai 20 grammi di riso a pranzo e 20 grammi di riso a cena.

Andrea Cerioli, quindi, è dimagrito ben dieci chili e ammette di non sentirsi più in forza fisicamente: “Sono un uomo che ha bisogno di mangiare qualcosa in più forse”. Una richiesta, però, non accolta dalla produzione del programma che fornisce ad ogni giocatore degli integratori alimentari per permettere loro di soddisfare il fabbisogno del loro organismo.

LEGGI ANCHE : L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli malore in diretta: ecco cosa è successo

LEGGI ANCHE : Lacrime all’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli commuove tutti

E’ proprio la mancanza i cibo che provoca in Cerioli diversi episodi di bruciore di stomaco e lo vede molto sofferente . Sarà solo un crollo passeggero o anche l’ex tronista abbandonerà l’Isola?