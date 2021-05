Iva Zanicchi abbandona l’Isola a metà puntata: “Salto al pronto soccorso”

La notizia ha allarmato tutti i fan della nota opinionista Iva Zanicchi che, a metà della puntata dell’Isola dei Famosi, si è vista costretta a lasciare lo studio per fare un salto al pronto soccorso. Cos’è successo?

C’è di nuovo apprensione per lo stato di salute di Iva Zanicchi che, durante la puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, ha abbandonato lo studio per recarsi al pronto soccorso. Già qualche mese fa, precisamente a novembre 2020, la nota presentatrice Iva è stata in ospedale ricoverata per via del Covid-19.

La cantante, attraverso la sua pagina social, aveva annunciato ai suoi follower di essere risultata positiva al tampone, dopo aver manifestato dolore alle articolazioni e delle linee di febbre. Nonostante Iva Zanicchi abbia ammesso di essere stata molto attenta a seguire le norme anti contagio, purtroppo per lei è arrivata la positività ma, dopo qualche giorno, la situazione clinica si è aggravata ed è stata necessaria l’ospedalizzazione.

“Un virus bestiale” ha ammesso la Zanicchi durante la sua degenza in ospedale dove, però, è stata ben curata ed è riuscita a superare il dramma del Covid-19. A destare preoccupazione anche la sua età, avendo Iva 80 anni ma la determinazione e la forza d’animo l’hanno aiutata tanto.

Adesso per lei e per i suoi fan c’è una nuova preoccupazione: cos’è successo?

Iva Zanicchi fa un salto al pronto soccorso: perché?

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, a metà della puntata in diretta del reality, non compare più seduta in studio. Purtroppo per Iva Zanicchi si è presentato uno spiacevole episodio, anche se nulla di allarmante: la cantante prima della puntata, è stata punta alla mano da una vespa.

Nonostante quest’inconveniente, Iva Zanicchi ha scelto di partecipare alla puntata e ha informato subito, nel suo solito modo ironico, di quanto le era accaduto, minimizzando: “Non è niente” mostrando alla conduttrice e al pubblico una mano più gonfia dell’altra. Per strappare un sorriso, la cantante Iva ha scherzato sul fatto che aveva deciso di “farsi pungere” per avere una mano più giovane, visto che per il gonfiore la mano era più liscia.

A questo punto Ilary Blasi le ha chiesto se aveva dolore e l’opinionista ha confermato di sì, dicendo che il medico le aveva consigliato di fare un “salto al pronto soccorso”.

“Se non è troppo tardi torno…”

Nonostante l’opinionista Iva aveva deciso comunque di assolvere ai suoi doveri ed essere presente alla puntata del reality, il fastidio per la puntura d’insetto alla mano sono peggiorati nel corso della puntata. La Zanicchi ha anche ammesso di avere qualche linea di febbre, associata alla puntura della vespa, cercando comunque di tranquillizzare il pubblico.

Durante la pubblicità, andata in onda a metà della puntata, il medico presente dietro le quinte ha valutato lo stato di salute di Iva e ha ritenuto necessario che la Zanicchi lasciasse la puntata per farsi visitare presso il pronto soccorso.

“Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì” ha detto l’opinionista, accompagnata da Tommaso Zorzi dietro le quinte. Intanto ad oggi, monitorando il profilo Instagram della Zanicchi, tutto tace e non ci sono ancora aggiornamenti sul suo stato di salute.