Marco Masini ai Soliti Ignoti, il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti. Fan increduli: “Ma è lei!”

Uno dei programmi più amati dai telespettatori è sicuramente i Soliti ignoti. Alla conduzione, l’attento Amadeus, ogni sera ospita personaggi famosi che hanno il compito di arrivare al termine della trasmissione cercando di racimolare un tesoretto tale da poter essere poi donato in beneficenza. Nella scorsa puntata, a destreggiarsi nel ruolo da detective ci ha pensato il noto cantautore toscano Marco Masini. Scopriamo nel dettaglio cosa sia accaduto nella puntata di venerdì e il grande boom per uno dei personaggi misteriosi.

Il percorso del detective Masini

Marco Masini, è stato il grande protagonista assoluto dell’ultima puntata dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus su Rai 1. Il noto cantautore toscano è arrivato al termine della sua indagine con un tesoretto di €36000. L’ultima identità da risolvere era quella legata ad una ragazza di 26 anni di nome Maria Chiara. La bellezza di quest’ultima ha fatto sì che su Twitter i fan della trasmissione commentassero evidenziando come la somiglianza con Penelope Cruz fosse davvero tangibile. Scopriamo come sia andato il percorso di Masini nel game show preserale di Rai 1.

La somiglianza con Penelope Cruz

Maria Chiara, ragazza di 26 anni e l’ultima identità da risolvere nel programma i Soliti Ignoti condotto da Amadeus, ha attirato l’attenzione di molti seguaci del game show su Twitter. Per fortuna, Marco Masini, arrivando con un tesoretto di €36000 all’ultima identità, ha avuto modo di dimezzare il suo montepremi per avere indizi più tangibili.

Per fortuna, puntando tutto su il concorrente numero 2 ha riscontrato la somiglianza tra Maria Chiara e quello che poi si è rivelato essere suo fratello. Marco quindi ha portato a casa, o meglio in beneficenza, ben €18000 dopo una puntata ricca di colpi di scena che ha fatto davvero tanto piacere ai fan su Twitter che hanno notato la bellezza e la sensualità della ragazza. Addirittura, sui social network, c’è chi ha anche commentato in maniera goliardica nell’eventualità di volerla adottare qualora non fosse stata parente di nessuno. L’ironia, in un momento così delicato per noi tutti, non guasta affatto. Il successo della trasmissione di Amadeus risiede anche in questo lato del tutto inedito e completo.

Il grande successo dei Soliti Ignoti

La trasmissione i Soliti Ignoti condotto da Amadeus continua ad ottenere ottimi ascolti ormai da tanti anni. Scopriamo anche cosa ci sia dietro il grande successo del game show di Rai Uno che allieta i telespettatori da molti anni.

La versione vip con il devolvere in beneficenza il montepremi guadagnato durante le indagini da bravi detective, continua ad appassionare milioni di telespettatori soprattutto grazie alle dinamiche che vengono fuori in maniera decisa ed anche ironica. In molti si divertono sui social network a commentare la puntata nel mentre per cercare di indovinare tutti i dettagli.