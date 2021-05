Beautiful, anticipazioni domenica 9 maggio: Hope in totale confusione

I fan di Beautiful continuano a seguire le vicende della famiglia Forrester anche in vista della proposta di matrimonio che Thomas ha fatto alla fidanzata Zoe davanti a tutti ed in particolare davanti al figlio Douglas e alla sua ex Hope. Nella puntata odierna scopriremo proprio cosa sceglierà quest’ultima che si ritrova divisa tra suo marito Liam e il dolore negli occhi del piccolo Douglas in vista dell’imminente matrimonio organizzato ed architettato dal diabolico padre.

La rabbia di Liam

La nuova puntata di Beautiful che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 veda ancora una volta coinvolti Hope che dovrà prendere una drastica decisione se seguire suo marito Liam oppure il piccolo da ragazzo preoccupato per il matrimonio di suo padre Thomas con Zoe. In modo particolare, sarà proprio lo Spencer ad accanirsi contro il Forrester evidenziando come abbia architettato questa proposta di matrimonio solo ed esclusivamente per far commuovere ed emozionare la figlia di Brooke Logan. Per tale ragione, Hope, sarà molto combattuta ed affranta per quello che dovrà affrontare nei prossimi giorni.

Il piano diabolico di Thomas

Nella nuova puntata di domenica 9 maggio di Beautiful quindi scopriremo un Hope che si ritroverà in una totale confusione al punto da essere affranta e sempre più disperata. La ragazza, dopo la proposta di matrimonio fatta da Thomas da Zoe davanti a tutti in maniera plateale, non distoglierà lo sguardo del piccolo Douglas affranto e davvero deluso ed amareggiato. Come ben sappiamo, il figlio di Ridge, ha architettato tutto ciò solo ed esclusivamente per ottenere quello che si sta verificando: Hope deve tornare da Douglas per evitare che avvenga il matrimonio tanto atteso.

In modo specifico, però, sia Brooke che Liam hanno evidenziato a più riprese di non credere alle reali intenzioni di Thomas nei confronti di Zoe ma in modo particolare, avrebbero avuto anche un dissidio con Ridge che invece crede a suo figlio e a quelli che sono i suoi buoni sentimenti. Nelle prossime puntate della soap americana scopriremo dei risvolti del tutto inaspettati che metteranno alle strette il caro Forrester.

Beautiful e il filo teso ad Hope

Come ben sappiamo, i fan di Beautiful sanno benissimo che negli ultimi tempi, i rapporti tra Liam e Hope si sono inclinati soprattutto a causa di Thomas Forrester. Quest’ultimo, utilizzando sua sorella a Steffy come esca, altro non ha fatto che creare una messa in scena con un bacio scambiato tra la ragazza e il giovane Spencer. Il tutto solo ed esclusivamente per scatenare l’ira funesta della figlia di Brooke Logan.

Per tale ragione, Thomas continua a giocare con i sentimenti della ragazza e anche di suo figlio Douglas in questo modo. In maniera machiavellica ed organizzata a regola d’arte, vorrebbe sortire un effetto del tutto sorprendente per far capitolare Hope e mettere fine definitivamente alla sua relazione con Liam Spencer.