Matteo Salvini e Francesca Verdini pronti per il grande passo? Potrebbe esserci la data

Per Matteo Salvini e Francesca Verdini sembrerebbe arrivato il momento di fare il grande passo e consacrare il loro amore, secondo quanto riportato da Dagospia.

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono conosciuti nell’aprile del 2019 e da allora non si sono mai più separati. Dopo i primi scatti pubblicati dalle principali testate di gossip, i due sono usciti allo scoperto mostrando alcuni dei momenti passati insieme anche sui social network.

L’attività di Salvini sui social

Matteo Salvini è indubbiamente uno degli esponenti politici italiani più seguiti sui social network. In particolare su Instagram dove conta 2,3 milioni di follower con cui ama tenersi in contatto. Sulla piattaforma il segretario della Lega ha condiviso più di 11 mila post divisi tra momenti dedicati alle sue idee politiche a momenti di vita privata di cui ovviamente fa parte anche Francesca.

Il grande passo per Matteo Salvini e Francesca Verdini

Nonostante tra i due ci sia una differenza di età di quasi 20 anni, la coppia dalle foto pubblicate sembra molto affiatata. Tanto che stando alle indiscrezioni fornite da Dagospia, potrebbe essere arrivato il momento di compiere il grande passo e celebrare il proprio amore con il matrimonio. Le nozze tra Matteo e Francesca potrebbero arrivare molto presto, entro il mese di luglio. Attualmente non è arrivata alcune conferma da parte della coppia, quindi nulla è certo ma nonostante ciò sembra che per i due sia arrivato il momento di compiere questo importante passo, dopo la decisione di andare a convivere durante la seconda fase del lockdown.

Chi è e cosa fa Francesca Verdini

Mentre di Matteo Salvini si conosce quasi tutto, molto meno si sa di Francesca Verdini. La 28enne è figlia di Denis Verdini, banchiere, imprenditore ed ex esponente di Forza Italia, condannato nel novembre del 2020 per il crac del credito operativo fiorentino. La giovane, si è laureata in Economia alla Luiss e attualmente è impegnata nella gestione – insieme al fratello- di PaStation locale vicino a Montecitorio.