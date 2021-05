Emanuela Titocchia e Fabio Testi, la verità sul loro addio: perché si sono lasciati

L’influencer Emanuela Titocchia è impegnata, attualmente, nel reality de L’Isola dei Famosi ma intanto sul suo passato si riaccendono le luci dei riflettori e torna a galla il perché del suo addio all’attore Fabio Testi.

Emanuela Titocchia sta vivendo un’Isola dei Famosi molto appassionata, insieme allo Youtuber napoletano Awed. Intanto tra i due è scoccata la scintilla con un bacio appassionato, seppur nato per gioco, ma non solo, Emanuela e Awed hanno vinto un premio: trascorrere una notte su un letto vero.

Di fronte a questa ricompensa, la Titocchia è apparsa entusiasta sia perché avrà la possibilità di dormire, finalmente, in comodità ma anche di trascorrere la notte insieme ad un napoletano doc. Quindi mentre sull’isola tra i due concorrenti la situazione sembra farsi sempre più complice e intima, dall’Italia torna la curiosità sul passato dell’ influencer e soprattutto sui motivi che hanno portato, tempo fa, Emanuela Titocchia a lasciare l’attore Fabio Testi.

Emanuela Titocchia e Fabio Testi: i motivi dell’addio

Sappiamo benissimo che, quando un concorrente partecipa ad un reality, oltre ad essere davanti alle telecamere giorno e notte, anche tutta la sua vita privata viene messa a nudo. E’ quello che sta accadendo anche all’influencer Emanuela Titocchia, impegnata come isolana nel reality di Ilary Blasi. Su di lei è tornata alta a curiosità per quanto riguarda il suo passato, dove rientra nell’interesse l’attore italiano Fabio Testi.

Durante il periodo della loro relazione, la Titocchia e Testi hanno cercato sempre di mantenere alto il riserbo e la privacy sulle loro vicende personali mentre, il tutto è cambiato nel momento della separazione e l’influencer Emanuela più volte si è trovata a parlare dei motivi che hanno portato la coppia al capolinea.

In pratica, sembra proprio che di mezzo ci siano dei presunti tradimenti da parte dell’attore.

“Pensavo di provare risentimento per te …”

Stando a quanto dichiarato tempo fa da Emanuela Titocchia, sembra che la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella sua coppia passata, sia stato un episodio in particolare, ovvero quando Fabio Testi avrebbe toccato la gamba di un’amica dell’influencer, mandandola su tutte le furie e non solo.

Il chiarimento, poi, è arrivato da parte della Titocchia attraverso una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù in cui Emanuela ammetteva di provare ancora sentimenti di vicinanza per il suo ex compagno. “Pensavo di provare risentimento per te, per avermi tradita, e pensavo di averti dimenticato…” scrive nella lettera aperta a Fabio Testi.

A quanto pare, però, Emanuela Titocchia durante il primo periodo del lockdown da Covid-19, stando sola a casa, ha avuto molto tempo per pensare al suo ex compagno, avendo la possibilità di guardarsi indietro e facendo ordine nei ricordi del passato.

La Titocchia, avendo passato due mesi chiusa da sola nelle mura domestiche, le hanno permesso di riflettere e ha ammesso apertamente: “Tu, Fabio, eri presente nella maggior parte dei miei ricordi. Di quelli belli”. Infatti sembra che, dopo la fine della loro relazione, l’attrice e opinionista avrebbe cercato di riconquistare il suo in ogni modo possibile.