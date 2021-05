Raffaella Mennoia, lo sfogo sui social: “Iniziate ad insultare le pagine che pubblicano anticipazioni…”

Nella serata di sabato 8 maggio andrà in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, ma il clima non sembra essere rilassato. Scopriamo cosa è accaduto.

Nella giornata di venerdì 7 maggio, Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e autrice tv, ha risposto ha fatto parlare di sé a causa di un duro sfogo condiviso con i suoi follower su Instagram.

Lo sfogo di Raffaella Mennoia

In particolare Raffaella ha voluto, uno volta per tutte, rispondere a tutti coloro che lamentano la pubblicazione degli spoiler e delle anticipazioni prima della messa in onda dei programmi, in questo caso di Maria De Filippi. La donna ha subito messo le mani avanti e ha dichiarato che non si tratta di un qualcosa che dipenda da loro ma è una scelta di pagine Instagram e blog, che usano le anticipazioni per poter fare più numeri, rovinando il lavoro altrui.

L’invito di Raffaella Minnoia

Minnoia ha successivamente affermato di non poter invitare la gente a non guardare i social prima degli show, ovviamente sarebbe impossibilE, e di non sapere come aiutare chiunque lamenti questa situazione.

Ma non è finita qui, infatti l’autrice è stata ancora più dura nei confronti di queste realtà, invitando i suoi follower (714 mila) a insultare pagine e blog che pubblicano spoiler sui programmi tv che verranno messi in onda: “Insultate. Iniziate ad insultare le pagine che pubblicano anticipazioni può essere un modo, provate”. Per poi aggiungere, che la scelta fatta da questa realtà sia di carattere economico, e di non capire il gusto di mettere delle anticipazioni, per poi ribadire di insultare queste pagine e anzi di segnalarle in modo che chiunque non voglia spoiler smetta di seguirle.

Il problema sono gli spoiler?

Insomma la collaboratrice di Maria De Filippi ha usato parole forti e sembra avere un’opinione chiara riguardo a pagine, blog e testate che pubblicano spoiler, ignorando -almeno all’apparenza- che la soluzione potrebbe essere semplicemente quella di evitare questo tipo di contenuti come con qualsiasi altra cosa non si apprezzi.