Giorgia Meloni, lacrime a Verissimo: “Non ti voglio vedere più!”

Giorgia Meloni si racconta a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo: la leader di Fratelli d’Italia ha svelato le difficoltà che ha dovuto affrontare in passato e le sofferenze legate alla sua infanzia.

Sono state diffuse le anticipazioni riguardo all’intervista di Giorgia Meloni, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata dell’8 maggio di Verissimo. L’esponente politica italiana si è messa a nudo raccontando molto del suo passato.

“Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella, invece, è stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca”, ha detto la Meloni a proposito del rapporto con le donne della sua vita, le persone con le quali è cresciuta e che hanno sempre creduto in lei e nei suoi ideali.

Giorgia Meloni e l’addio al padre assente

Il rapporto con il padre, invece, non è stato altrettanto idilliaco. Giorgia ha sofferto molto per quel genitore sempre assente che non è stato per lei la guida che si sarebbe aspettata. “Mio padre non c’è mai stato. È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Ma quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

L’autrice di “Io sono Giorgia”, libro in uscita che racconta proprio la sua storia, ha rivelato alla Toffanin di aver dovuto affrontare spiacevoli episodi di bullismo durante l’adolescenza. Il sovrappeso è stato motivo di scherno da parte dei suoi compagni, ma questa situazione l’ha portata a forgiarsi caratterialmente, fino al punto da spingerla a mettersi alla prova in politica. Non è stato facile conquistare un posto in questo mondo: “Non mi sono mai sentita discriminata per il fatto di essere una donna, ma magari a qualcuno non piaceva l’idea di avermi come condottiera. Ho reagito con la determinazione e il buon esempio”, ha raccontato.

Andrea e Ginevra: la Meloni mamma e moglie felice

Anche lei, come tanti altri protagonisti del mondo politico, è stata oggetto di numerose critiche, che hanno colpito duramente anche il suo ruolo di madre. Riguardo agli hater, la Meloni aveva anche difeso Tommaso Zorzi, in occasione di alcuni insulti sul web. “Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta”, ha detto.

La Meloni ha parlato anche del rimpianto legato alla mancata possibilità di diventare nuovamente mamma: “Per il legame che ho con mia sorella, è dura accettare che Ginevra sia figlia unica. Quando diventi madre e come se smettessi di vivere avendo come baricentro te stesso. I figli ti fanno sperimentare tutte le tue emozioni più grandi”, dice emozionata alla Toffanin.

La sua vita privata le regala grandi soddisfazioni: vive serene la sua storia con Andrea, ma i due non pensano ancora alle nozze. “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. E’ come se le cose fossero già in equilibrio”, rivela la Meloni.