Andrea Zelletta si confessa: dopo il Grande Fratello Vip punta a Masterchef

Reduce dal Grande Fratello Vip 5, nonché ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta ritorna a parlare di sé ai microfoni di RTL 102.5 svelando tutti i suoi progetti professionali.

Il desiderio di Masterchef di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è rimasto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 fino alla fine, giocandosi la finale con Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Si è fatto conoscere dal grande pubblico per quello che è: semplice, schietto, il bravo ragazzo innamoratissimo della sua fidanzata, Natalia Paragoni, conosciuta proprio durante il suo percorso di Uomini e Donne. Recentemente l’ex gieffino, intervistato da Francesco Fredella di RTL 105, ha fatto sapere quali sono i suoi sogni, i suoi attuali orizzonti, dopo l’esperienza della casa più spiata d’Italia e ovviamente come procede l’amore.

Tanto per cominciare c’è una data particolare segnata nella sua agenda ed è il 28 maggio. Il motivo? Forse non tutti sanno che Zelletta ha una passione, ossia la musica e da tempo fa il deejay, oltre a continuare il percorso di modello e personaggio televisivo. Proprio in quel giorno uscirà il suo secondo disco e lui è molto contento di questo. Tuttavia c’è qualcosa che desidererebbe tanto fare, che è lontano da questo mondo, ma riguarda la televisione e ha a che fare con la cucina. Il suo sogno è quello di partecipare a Masterchef: “So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità”, rivela, facendosi avanti in diretta attraverso l’ intervista radiofonica.

L’amore con Natalia

Francesco Zelletta e Natalia Paragoni sono una di quelle coppie sbocciate proprio a Uomini e Donne. Il loro amore ha intenerito il pubblico del Grande Fratello Vip e ha dimostrato di essere solido, anzi secondo il protagonista, dal reality condotto da Alfonso Signorini, ne sono usciti più forti di prima: “Rifarei tutto. Sia per me che per lei è stato un periodo difficile. Secondo me il Grande Fratello è stata la prova del nove, un rapporto lì dentro o si rafforza, o si va a distruggere. Il nostro si è rafforzato”, sottolinea l’ex tronista.

E aggiunge: “Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima“.

Ovviamente adesso tutti attendono l’annuncio dei fiori d’arancio ma Zelletta ci va piano: “Per la cameretta c’è ancora tempo. Ora ho scelto un bilocale”, fa sapere. Del resto perchè accelerare i tempi? meglio godersi l’amore e fare un passo alla volta.