Ascolti tv lunedì 10 maggio: risale L’Isola dei Famosi, delusione per Chiamami ancora Amore

Scopriamo chi tra le principali reti televisive del nostro paese ha avuto la meglio nella serata di lunedì 10 maggio.

Come di consueto i principali network tv si sono sfidati alla conquista dell’ultimo telespettatore durante la fascia serale di lunedì, ma chi avrà avuto la meglio?

Leggero calo per Rai 1

Nonostante l’ottimo risultato registrato dalla seconda puntata di Chiamami Ancora Amore, fiction in onda su Rai 1 definita come un crimine familiare, è possibile notare una leggera flessione rispetto alla scorsa settimana. Infatti il secondo episodio ha conquistato 3.515.000 spettatori pari al 15.3% di share, mentre la puntata messa in onda il 3 maggio aveva ottenuto più di 3.800.ooo spettatori. Nulla di preoccupante per la nuova miniserie targata Rai Fiction che sembra aver comunque attirato l’attenzione del pubblico.

Risalita per L’Isola dei Famosi

Ottimi risultati invece in casa Mediaset per Canale 5 che con la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, ha tenuto davanti allo schermo 3.101.000 spettatori corrispondenti al 19% di share. Numeri che indicano una risalita dello show dopo i numeri deludenti registrati nelle scorse settimane. Subito dopo troviamo Rai 3 con Report, programma dedicato a inchieste e approfondimenti di carattere economico e sociale condotto da Sigfrido Ranucci, che è stato visto da 2.862.000 spettatori con uno share del 12%. A seguire con un distacco non indifferente si piazza Italia 1 che con John Wick, primo capitolo della serie cinematografica con protagonista Keanu Reeves, ha conquistato uno share del 7.8% pari a 1.768.000 spettatori.

Gli ascolti delle altre reti

Torniamo in casa Rai sul secondo canale che grazie alla messa in onda di A Napoli non piove mai, pellicola diretta da Sergio Assisi, ha intrattenuto 1.160.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire Rete 4 con Quarta Repubblica, talk show politico condotto da Nicola Porro, che ha registrato 1.001.000 spettatori corrispondenti al 5.6% di share. Mentre La7 con la messa in onda de Il Giurato, pellicola del 1996 con Demi Moore e Alec Boldwin, ha tenuto davanti allo schermo 477.000 spettatori con uno share del 2.1%. A chiudere Tv8 con 4 Hotel che ha registrato 357.000 spettatori con l’1.7%, e Canale Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.5%.