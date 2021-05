Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 12 maggio: Marcello si consegna alla polizia

La puntata odierna di mercoledì 12 maggio de Il Paradiso delle Signore regalerà molti colpi di scena ai telespettatori. Infatti, i fan della fiction di Rai 1, erano sul punto di doversi rassegnare alla partenza del bel barista Marcello. Quest’ultimo, aiutato da Salvo e da Armando, aveva come obiettivo quello di scappare da Milano e raggiungere Angela in Australia. Una decisione sembrerebbe sovvertire in maniera inaspettata e spiazzante quello che poi vedremo nella puntata odierna. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda tortuosa ed ingarbugliata.

La decisione di Marcello

Come ben sappiamo, Il Paradiso delle Signore, nelle ultime settimane ha portato in auge sempre di più la figura del barista Marcello. Quest’ultimo, dopo i loschi traffici clandestini con il Mantovano era sempre più convinto di voler scappare da Milano per raggiungere Angela in Australia e vivere serenamente la tua vita. Aiutato anche dai suoi amici fraterni Salvo e Armando era sul punto di scappare da Milano. Il ragazzo, però, sapeva benissimo che un gesto simile lo avrebbe allontanato definitivamente dalla sua Ludovica. Come se non bastasse ha poi preso una decisione davvero inaspettata. Si consegnerà spontaneamente alla polizia in quanto è convinto di voler scontare la pena in maniera dignitosa e senza rimorsi. Tutti apprenderanno questa sua decisione e anche la stessa Agnese che aveva da poco scoperto ciò che suo figlio insieme all’amico fidato stava architettando per aiutare il bel barista.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: scoppia la passione tra Vittorio e Marta

L’amore ritrovato

La nuova puntata odierna de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda al consueto orario delle 15:55 su Rai Uno avrà tra i protagonisti assoluti anche Marta Guarnieri e Vittorio Conti. Sebbene i due coniugi non abbiano ripreso ancora al 100% la loro relazione, hanno ritrovato una certa sintonia. Vittorio, su consiglio di suo suocero Umberto Guarnieri, ha ripreso a lavorare con sua moglie e con Dante Romagnoli per il progetto che porterà la Boutique fino in America.

In modo particolare, però, Marta è ben convinta che il suo matrimonio si salverà e ne ha fatto parola con il suo amico fidato Federico. Nelle ultime settimane Dante le aveva provate tutte per far capitolare la bella Marta ma per fortuna l’amore sembrerebbe essere più forte di qualsiasi altra tentazione.

Il Paradiso delle Signore e la storia tra Rocco e Maria

Il nuovo appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore avrà tra le protagoniste assolute anche Maria. La ragazza, dopo aver fatto sudare sette camicie al povero Rocco, finalmente ha deciso di concedergli un’opportunità. Il tutto, però, è emerso anche grazie all’aiuto della cara amica Irene Cipriani.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 11 maggio: Cosimo chiede scusa ad Umberto

Quest’ultima, sebbene abbia dato un bacio a Rocco in tempi non sospetti, ora sta facendo di tutto per rimediare e per far sì che fra i due possa esserci quella storia d’amore passionale e ricca di pathos. Come si evolverà la loro relazione? Ai posteri l’ardua sentenza.