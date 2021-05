Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 12 maggio: Silvia e il corteggiamento forzato

La puntata odierna di Un Posto al Sole tornerà come di consueto alle ore 20:45 circa su Rai 3. In modo particolare, tra i protagonisti assoluti della puntata di oggi ancora una volta ci sarà Franco Boschi impegnato nelle indagini dei cantieri Flegrei, Roberto Ferri, Silvia e Michele. Molte saranno le vicende che si susseguiranno nel nuovo appuntamento con la soap campana. Scopriamo quindi quali saranno i nuovi altarini che allieteranno ancor di più Palazzo Palladini ed il Caffè Vulcano.

Le diverse posizioni ai cantieri

Tra i protagonisti assoluti della nuova puntata di oggi mercoledì 12 Maggio di Un Posto al Sole è giusto parlare di Franco Boschi. Quest’ultimo, così come i fan ricorderanno benissimo, è sempre stato molto apprensivo e attento nella andare a curare tutte le indagini riguardanti la morte del povero Ernesto Gargiulo. Proprio da quel pretesto, il caro Franco vorrebbe risalire a tutto ciò che riguarda i sabotaggi ai danni dei cantieri Flegrei. Ancor di più della situazione complicata e difficile legata alla trattativa imbastita tra Roberto Ferri e Pietro Abbate. Proprio il proprietario dei cantieri, negli ultimi appuntamenti, ha mostrato di avere un atteggiamento del tutto inaspettato. Soprattutto nei riguardi di coloro che sembravano dare per scontato che l’uomo volesse vendere tutto al perfido Abbate. Così come è solito fare un prestigiatore tirando fuori il coniglio dal cilindro, così sembrerebbe che Roberto abbia trovato una soluzione ed un rimedio a tutti i problemi.

Franco e Roberto

Roberto Ferri, ancora una volta ad Un Posto al Sole, continua a lasciare tutti senza parole e con il fiato sospeso. Dopo aver preso la decisione di staccarsi relativamente da Franco Boschi e dalle indagini che lo avrebbero condotto a raggiungere la verità estrema riguardante il sabotaggio ai cantieri Flegrei, ora la situazione sembrerebbe essere più chiara. Pietro Abbate era convinto di trovarsi dinanzi ad una trattativa quasi conclusa per l’acquisizione dei cantieri Flegrei.

Così come ha sempre abituato di tanti telespettatori, Ferri ha sempre un’arma da dover sfoderare. Il suo piano machiavellico non è stato nemmeno palesato ormai al suo alleato Franco Boschi. Infatti, quest’ultimo, da quando aveva saputo dell’intenzione di Roberto di voler vendere i cantieri, aveva deciso di continuare parallelamente una serie di indagini. Fra non molto, quindi, scopriremo un cambio di rotta dovuto ad un gioco delle parti che non era stato ancora del tutto compreso.

Un Posto al Sole e il corteggiatore misterioso

Tra le donne più amate di Un Posto al Sole è giusto parlare di Silvia Graziani. Quest’ultima, dopo aver avuto l’obiettivo di aiutare la figlia Rossella a portare avanti la tesi di laurea cercare di dimenticare la storia con Patrizio ora si ritrova ad affrontare un nuovo enigma.

La donna infatti sperando di poter aiutare il marito a trovare un nuovo lavoro e quindi mettere fine al suo stato di inettitudine, continua a ricevere delle avance ed un corteggiamento forzato all’interno del Caffè Vulcano. Il nuovo cliente, infatti, giunge ogni giorno al bar cercando di mostrare alla donna le sue attenzioni e il suo corteggiamento ormai serrato. Riuscirà Silvia a resistere alle tentazioni che provengono dall’esterno? Ai posteri l’ardua sentenza.