Daydreamer, anticipazioni 12 maggio: Sanem teme Aysha

Daydreamer – Le ali del sogno da più di un anno sta andando in onda su Mediaset e sta sempre riscuotendo un enorme successo. Nonostante i continui cambi d’orario, il fedele pubblico cerca sempre di stare davanti al televisore per seguire le dinamiche tra Can e Sanem. Nella puntata di domani, mercoledì 12 maggio, la bella scrittrice avrà una rivale che le darà del filo da torcere. Si tratta di Aysha.

Sanem teme Aysha

Salem e Can sarebbero dovuti partire per un’isola deserta con la barca che lui ha riavuto grazie alla propria amata. Quest’ultima avrebbe avuto modo di scrivere un nuovo libro mentre lui avrebbe dedicato il tempo alla sua passione: la fotografia. Purtroppo a causa di un incidente stradale Can ha perso totalmente la memoria. Sanem sta cercando in tutti i modi di aiutarlo a tornare alla vita di prima, ma l’impresa si sta rivelando piuttosto ardua. Can ha confessato al padre Aziz di non avere neanche il minimo ricordo di Sanem. Aziz in questi giorni andrà via da Istanbul perché la sua relazione con Mihriban è giunta al capolinea. Se i ‘vecchi’ personaggi vanno via, ne arrivano altri come Aysha, una bella giovane che non è rimasta indifferente al fascino del ragazzo. Si tratta della nipote del capo della Fikri Harika. Non a caso è grazie al suo intervento che l’azienda pubblicitaria dei Divit può tornare a cavalcare l’onda del successo. In realtà Aysha è interessata a Can e sta approfittando della situazione. Sta dando del filo da torcere a Sanem, ma lei non ha assolutamente intenzione di gettare la spugna.

Can ammette di non avere sentimenti per Sanem

Sanem ha capito bene le reali intenzioni di Aysha. La sua non è altro che una scusa per stare accanto a Can. Secondo le anticipazioni di domani, mercoledì 12 maggio, la ragazza ha modo di confrontarsi sull’argomento con il diretto interessato. Messo con le spalle al muro, Can dichiarerà di non provare nulla nei suoi confronti. Le sue parole spiazzeranno Sanem, ma di certo non ha intenzione di rinunciare al suo più grande amore. Nel frattempo entrambi danno fiducia a Selim, il quale avrà il ruolo dell’inesistente regista pubblicitario. L’uomo studierà la sua parte al punto tale da eccedere. Per questo motivo l’incontro tra Selim e lo zio Nasym di Aysha sarà disastroso. Can e Sanem non riusciranno a controllare l’esuberanza di Selim. Tuttavia Aysha risolverà la situazione.

Can e Demet di nuovo sul set insieme?

Da tempo sta circolando la notizia che Can Yaman indosserà i panni di Sandokan. Luca Argentero farà parte del formidabile cast e molti sperano che il ruolo di Marianna venga assegnato a Demet Ozdemir. In effetti i due sono una bellissima coppia davanti alle telecamere, ma per ora nulla è certo. Un paio di mesi fa i follower di lei hanno notato un dettaglio inerente appunto al telefilm del pirata. Di conseguenza le speranze sono state alimentate ancor di più.

