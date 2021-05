Uomini e Donne, cavaliere scoppia in lacrime: accade di tutto nello studio

Uomini e Donne è il programma di Maria De Filippi che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Nella puntata di oggi, martedì 11 maggio, un cavaliere (uno di quelli più attaccati da Gianni e Tina) ha spiazzato tutti con le sue lacrime. Ecco cosa è successo.

Cavaliere di Uomini e Donne scoppia in lacrime

La puntata ha avuto inizio con la dama Sara Zilli che si è seduta al centro dello studio per parlare della sua nuova conoscenza. Anche stavolta si è intromesso nel racconto Biagio Di Maro, il quale è stato attaccato da Gianni Sperti e Tina Cipollari per l’atteggiamento avuto con la donna in passato. Subito dopo Maria De Filippi ha dato la parola a Gabriele, il nuovo arrivato che si è presentato per Elisabetta Simone. Anche se ha accettato il corteggiamento, non ha voluto sentirlo perché in realtà in quel momento stava con Luca Cenerelli. I due si sono frequentati per circa due mesi, dopodiché lei ha fatto un passo indietro perché il cavaliere non è interessato allo stesso modo. Ai telespettatori è stato mostrato il dopo puntata in cui hanno avuto l’ennesimo confronto a telecamere spente. Luca non è riuscito a trattenere le lacrime. Si sono visti anche la sera per riprendere il discorso.

“Ti voglio bene, ma non abbastanza”

“E’ molto doloroso, possono dire quello che vogliono…io ti voglio bene, però non è abbastanza. Mi dispiace, ieri abbiamo visto quelli di fianco a noi con il bambino. Noi vogliamo questo nella vita, però se non riusciamo ad averlo insieme, cioè cosa aspettiamo? Non sai quanto mi dispiace”. Mentre pronunciava queste parole Luca aveva gli occhi lucidi. Elisabetta poi si è sfogata con la redazione, facendo una dichiarazione inaspettata: “Non riesco a staccarmi da lui perché mi sono innamorata e non riesco a capirla questa cosa perché noi viviamo tante cose. Anche lui piange perché non riesce nemmeno lui a staccarsi…Io so che prova qualcosa, lo sento. Non capisco cosa gli manca. Per lui sono perfetta in tutto, non so più cosa fare. Basta ora, vedere lui che piange e mi abbraccia senza respirare…qualcosa vorrà dire”

Leggi anche -> Uomini e Donne, scoppia lo scandalo. Riccardo e Roberta si sono messi d’accordo

“Sa di averti”

Appena giunta al centro dello studio, Elisabetta ha fatto i conti con il parere di Gianni e Tina. Secondo i due opinionisti sta sbagliando con Luca. Sta soffrendo perché è lei che glielo permette. Gabriele non ha voluto rincarare la dose, dal momento che quasi tutti i presenti le hanno puntato il dito contro. Le ha consigliato di tutelarsi da un amore non corrisposto: “Volevo provare a uscire con te, ci ho creduto…ne ho avuti di rapporti come questo e non portano a nulla…Devi avere la forza di capire veramente chi hai davanti. Sa di averti. Vedi la cosa dall’esterno”. Alla fine è andato via per volontà di Elisabetta.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gianni Sperti parla di Gemma e sul suo possibile addio al programma