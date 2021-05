Domenica Live, Barbara D’Urso si prende la sua rivincita: le sue parole

Tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per Barbara D’Urso: negli ultimi tempi gli ascolti dei suoi programmi sono stati sulla bocca di tutti per il drastico calo registrato, ma ora pare che le cose stiano cambiando.

Barbara D’Urso non ci sta: la conduttrice è rimasta in silenzio nei giorni scorsi preferendo non commentare le notizie che circolano riguardo alla chiusura dei suoi programmi.

Dopo Live-Non è la D’Urso, anche Domenica Live sembrava essere finito nella lista nera delle trasmissioni Mediaset dai bassi dati d’ascolto, visti i risultati deludenti degli ultimi tempi.

Barbara D’Urso pungente: “Dove l’ignoranza tace…”

Il contenitore domenicale di approfondimento soprattutto per quello che riguarda il mondo del gossip e dello spettacolo era partito molto bene: nei primi anni Barbara aveva fatto registrare ottimi dati di ascolto conquistando i telespettatori di Canale 5 con interviste e scoop che avevano tenuto con il fiato sospeso gli italiani che amano trascorrere la domenica pomeriggio in relax davanti alla tv.

Poi con il tempo le cose sono cambiate e anche i più affezionati hanno dimostrato di non avere più la stessa volontà di seguire il programma come agli inizi: nell’ultimo anno i dati di share sono stati decisamente disastrosi. Difficile capire quale sia stato il motivo di un calo così importante, ma c’è chi è stato pronto a scommettere sull’inevitabile cancellazione del programma dai futuri palinsesti Mediaset.

Ma i dati di ascolto cambiano continuamente e hanno abituato il pubblico a grandiosi colpi di scena: così la D’Urso ha aperto la puntata di Pomeriggio Cinque lanciando una chiara frecciatina ai suoi detrattori e, in particolare, a tutti coloro che hanno parlato di Domenica Live come di un programma che non avrebbe più molto da dare ai telespettatori italiani.

«Dove l’ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere fatto molto rumore», ha detto la conduttrice facendo chiaro riferimento allo share registrato questa domenica. Nel dirlo ha mostrato a favore di telecamera un cuore dorato, ribadendo il concetto di appartenenza al pubblico e ringraziando i telespettatori che non l’hanno mai abbandonata e che le hanno permesso nella scorsa domenica di fare degli ascolti da record.

I dati di ascolto premiano Domenica Live: la trasmissione riconquista punti

«Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live, nonostante il sole, nonostante la Formula 1 voi ci siete sempre», sottolinea con orgoglio Barbara. La presentatrice ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti di chi ha giudicato il suo programma come ormai morto e ha voluto ribadire con fermezza le sue capacità: «Questo per dirvi che Domenica Live è un programma vivo e vegeto, così come lo è Pomeriggio Cinque», ha detto.

I dati sono piuttosto confortanti: stando a quelli riportati da Davide Maggio, su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.871.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella prima parte, e 2.262.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.02 alle 17.01. Di contro Domenica Live è stata seguita da 1.445.000 spettatori (10.2%), nella prima parte dedicata all’attualità dalle 14.37 alle 17, mentre sono stati 2.015.000 spettatori (16.5%) a seguire il programma dalle 17.04 alle 17.48, e, infine, sono stati registrati 1.849.000 spettatori (15.1%) dalle 17.52 alle 18.29.