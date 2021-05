Uomini e Donne anticipazioni puntata del 12 maggio: dubbi per Giacomo e delusione per Gemma

Agli sgoccioli della fine del programma di Uomini e Donne, nuovo puntatone oggi, mercoledì 12 maggio 2021, con due protagonisti d’eccellenza: il giovane tronista Massimiliano Mollicone e la dama torinese Gemma Galgani. Cosa succederà?

Nella ‘puntatona’ tanto attesa di oggi, mercoledì 12 maggio 2021, i due protagonisti che animeranno lo studio di Maria De Filippi sono: Giacomo Czerny del Trono Classico e l’indiscussa dama torinese, per la fascia Over, Gemma Galgani.

Ormai il dating show di Maria De Filippi, che tanto appassiona il pubblico da casa, è alle sue battute finali e tutti i partecipanti stanno per arrivare ad una scelta definitiva del loro percorso, cercando di scovare la persona adatta a loro oppure scoprendo di concludere quest’edizione da soli.

A quanto pare anche il giovane e bel tronista Giacomo sembra essere ad un passo dalla scelta e, dopo aver visto come il suo ‘collega di trono’, Massimiliano Mollicone, ha ricevuto una bellissima dichiarazione d’amore da Vanessa, oggi è la volta di Czerny, che sarò al centro dell’interesse.

Uomini e Donne: dubbi per Giacomo?

Continuano a trapelare anticipazioni dal Vicolo delle News che fornisce informazioni sulle puntate registrate nello studio di Maria De Filippi. Nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 14 e 45, abbiamo molte notizie dettagliate ed in particolare su uno dei protagonisti del Trono Classico, Giacomo Czerny.

L’ultima puntata di Uomini e Donne si era conclusa in modo molto emozionante con la bellissima dichiarazione d’amore fatta dalla corteggiatrice Vanessa per il suo amato Massimiliano Mollicone che, a quanto pare, è anche lui prossimo ad una scelta.

Quest’oggi, invece, tutto graviterà intorno al bel Giacomo che è combattuto tra le sue corteggiatrici preferite, Martina e Carolina. Anche il giovane Giacomo è quasi in via di ‘scelta’ ed è per questo che chiede alla redazione del programma se è possibile trascorrere con le due corteggiatrici un’intera giornata, così da poter far chiarezza dentro di se, prima della scelta.

Intanto la produzione ha creato per il tronista un filmato con i momenti più belli del suo percorso ad Uomini e Donne, suscitando grande emozione e commozione.

Delusione per Gemma: cos’è successo?

Dopo aver dato spazio ai protagonisti del trono Classico, si passa alle vicende del Trono Over con la indiscussa dama torinese Gemma Galgani che, stando alle anticipazioni di oggi, resterà delusa per qualcosa in particolare.

La dama torinese già da qualche puntata sta approfondendo la sua frequentazione con il cavaliere Aldo, il quale sembra, però, un po’ confuso visto che, mentre è alle prese con il corteggiamento di Gemma, non ha disdegnato apprezzamenti per altre due dame, Isabella Ricci e Sara Zilli.

Gemma, però, al centro dello studio ammetterà di aver cominciato a nutrire un forte interesse per Aldo che, invece, non si dimostrerà molto determinato ma interessato anche a Isabella, la quale, a sua volta, deciderà di non dar spazio al cavaliere per intromettersi tra lui e la Galgani.

Sembra quindi che per Aldo, Gemma sia solo una semplice amica e a quanto pare, per la dama torinese, è in vista una nuova delusione. Andrà davvero così la puntata di oggi, 12 maggio 2021? Staremo a vedere.