Amici, l’ex allievo Manuel Aspidi fa coming out a Ogni Mattina

Manuel Aspidi, ex concorrente della Scuola di Amici id Maria De Filippi, ha deciso di fare un importante annuncio ai suoi fan durante un’intervista.

Manuel è stato uno dei protagonisti dell’edizione del 2006 di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nonostante fosse timido, ha subito colpito giudici e il pubblico da casa grazie al sua talento e alla sua voce riuscendo a ottenere un successo nazionale con il suo brano Soli a Metà.

Il coming out di Manuel Aspidi

Recentemente il giovane, dopo tanti anni dalla sua partecipazione allo show in onda su Canale 5, è tornato a far parlare di sé. In particolare Manuel, ospite del programma Ogni Mattina in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe, ha deciso di fare coming out: “È la prima volta che lo dico. Sono gay“. Ovviamente si è trattato di una rivelazione fatta al proprio pubblico, infatti il cantante ha raccontato il suo percorso e anche il momento in cui ha affrontato questo argomento con la sua famiglia. L’ex concorrente di Amici si è detto fortunato perché sostenuto dai propri cari fin dal primo giorno, cosa che potrebbe risultare scontata ma che purtroppo non lo è. Inoltre Aspidi ha affermato: “L’ho condiviso con il pubblico dopo molti anni e un percorso difficile. Quando si è sottoposti al giudizio del pubblico, si ha paura di deluderlo. Non sempre questa cosa viene accettata o capita. Spesso si viene discriminati, com’è accaduto a me da bambino. Credo sia arrivato il momento di essere chi sono perché non sono sbagliato”.

L’aneddoto di Amici

Manuel nonostante l’atteggiamento propositivo dei suoi familiari non ha nascosto di aver vissuto momenti difficili da affrontare. Soprattutto nell’ambiente scolastico e successivamente anche in ambienti lavorativi. In particolare il cantante ha raccontato di un aneddoto accaduto durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi, dichiarando di essere stato insultato per il proprio orientamento sessuale da un conoscente, poiché durante lo show si era commosso per la visita a sorpresa fattagli dalla madre e dalle sorelle. A tal proposito Manuel ha affermato: “Io ero commosso nel vedere mia madre, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Quello mi ferì molto“.

L’uscita del nuovo brano

Il cantante durante l’intervista con Adriana Volpe, oltre all’importante annuncio fatto ai suoi fan, ha voluto anche condividere un’altra importante notizie. Infatti Manuel ha comunicato l’uscita su tutti i digital store del suo nuovo brano, Soli a Metà 2.0, una nuova versione del suo più grande successo.