Amici 2021, giallo su Tancredi: “Ha smesso di seguire Arisa”, ma segue Zerbi e Lorella Cuccarini

Si apre un caso misterioso ad Amici 2021, segnalato da molti utenti del web: a quanto pare il cantante Tancredi ha smesso di seguire suoi social Arisa, proprio lei che è stata la sua coach. Cos’è successo?

In queste ore si moltiplicano le segnalazioni che gli utenti del web stanno facendo su quello che potrebbe essere definito, a questo punto, il ‘giallo di Tancredi’. In pratica il giovane cantante di ‘Las Vegas‘ che ha partecipato all’edizione di Amici ed è stato allievo di Arisa e di Lorella Cuccarini, da quando ha lasciato la scuola di Maria De Filippi, sembra proprio aver smesso di seguire la sua coach.

Il sogno di vincere Amici si è concluso per Tancredi quando quest’ultimo, in sfida con gli altri tre cantautori della scuola, ovvero Deddy, Sangiovanni e Aka7even è stato eliminato, secondo il giudizio insindacabile della giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash

Nulla di strano ma una procedura che, a ruota, tocca nella fase finale tutti gli allievi di Amici ma a insospettire è il fatto che il giovane Tancredi, sui social, segue i docenti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ma non Arisa. Perché?

Amici 2021: perché Tancredi ha smesso di seguire Arisa?

Sicuramente terminare il percorso nella scuola di Amici ad un passo dalla finale che potrebbe portare alla vittoria, brucia e anche tanto. Il giovane allievo Tancredi, infatti, in gara con gli altri cantautori della scuola, Deddy, Sangiovanni e Aka7even, ha dovuto rinunciare al suo sogno di vittoria.

Come lui, per la sezione danza, anche la ballerina Serena Marchese, allieva di Alessandra Celentano, che ad un passo dalla finalissima è stata eliminata da Amici 2021.

Spente le luci dei riflettori, però, Tancredi torna a leccarsi le ferite della sconfitta, lontano dai riflettori e decide però di non seguire più su Instagram la sua insegnante Arisa. Come mai il motivo di questa scelta? Sarà il risentimento per la sconfitta?

Il giallo su Tancredi

Il cantante di ‘Las Vegas’, Tancredi è figlio di Alberto Cantù Rajnoldi che da ben venticinque anni ricopre il ruolo di direttore creativo del brand Giorgio Armani mentre la madre è una nota pittrice. Tancredi ha annoverato i suoi genitori durante la sesta puntata di Amici, definendo soprattutto sua madre come una delle sue più grandi sostenitrici del suo sogno.

Il sogno di Tancredi, però, si è infranto con l’eliminazione e stando alle tante segnalazioni, il cantautore su Instagram, non segue più la cantante Arisa. A quanto pare Tancredi avrebbe unfollowato la sua coach. Tra le ipotesi che stanno avanzando gli utenti c’è quella che il giovane Tancredi si sia risentito per qualche motivo verso la sua coach Arisa.

Cercando un motivo plausibile ci potrebbe essere anche un’altra idea, ovvero che Tancredi non l’abbia mai seguita sui social. Effettivamente non è possibile neanche fare un riscontro e una verifica per vedere se in precedenza Tancredi seguiva la sua coach, per poi smettere di seguirla.

LEGGI ANCHE : Amici, Tancredi e il difficile rapporto con il padre famoso: ecco chi è

LEGGI ANCHE : Amici, Arisa gela lo studio: “Quando canta ho delle reazioni fisiche…”

Facendo, però, una veloce ricerca, il cantautore segue due altri coach della sua ex squadra, ovvero Lorella Cuccarini, e Rudy Zerbi.