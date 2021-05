Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 11 maggio: scatta il bacio per Massimiliano Mollicone

La puntata che andrà in onda questo primo pomeriggio, martedì 11 maggio 2021, sarà ricca di sorprese: a lasciare a bocca aperta il pubblico sarà il bacio del giovane tronista Massimiliano Mollicone.

Siamo alle battute d’arresto per quanto riguarda il dating di Maria De Filippi: i tronisti di questa edizione sono alla fine dei loro percorsi e dovranno decidere, tra i loro corteggiatori, chi preferiscono per iniziare una storia d’amore oltre le telecamere.

La prima a concludere la sua esperienza nello show di Uomini e Donne, è stata la salentina Samantha Curcio che, avendo già le idee più chiare, la scorsa settimana ha deciso di concludere il suo ‘trono’ scegliendo il suo corteggiatore amato: Alessio Cennicola.

Nella messa in onda di questo pomeriggio, 11 maggio 2021, nella striscia che inizia alle ore 14 e 45, oltre ad alcune situazioni particolari per quanto riguarda il trono over, grande protagonista sarà il tronista Massimiliano Mollicone e un bacio inaspettato. Vediamo insieme.

Uomini e Donne: un bacio per Massimiliano Mollicone

La puntata che andrà in onda oggi, è stata registrata lo scorso sabato, 8 maggio, e le anticipazioni su quanto è accaduto sono state rivelate da il Vicolo delle News. A quanto pare, infatti, nello studio di Maria De Filippi ci sarà un grande colpo di scena che vedrà come protagonista il più giovane tronista di Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone, infatti, nel corso della sua esperienza sul trono ha fatto una cernita di corteggiatrici ed è, ora, rimasto in bilico tra le sue due preferite: Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti.

Le due corteggiatrici hanno dimostrato da subito molta determinazione e forza di carattere nel conquistare il loro amato Massimiliano, anche a suon di frecciatine le une con le altre. La Rigotti, infatti, per Vanessa non aveva usato parole molto dolci, palesando chiaramente come la ritenesse una persona molto superficiale e non riuscendo a vedere, oltre la bellezza, altre virtù.

“Vanessa è una ragazza che non riesco ad apprezzare. È molto bella, ma io personalmente non vedo altro. Emergere raccontando sulle proprie sfortune non è una modalità che condivido, tanto meno apprezzo”aveva attaccato Eugenia verso la sua rivale.

Intanto, però, sarà proprio Vanessa Spoto, quest’oggi, a fare, in esterna, una dichiarazione d’amore molto aperta per Massimiliano, culminata poi con un bacio.

Perché Vanessa abbandona lo studio?

Maria De Filippi approfondirà nel corso della puntata l’esterna, senza telecamere, di Vanessa Spoto e di Massimiliano Mollicone. Dopo aver appreso che, durante l’uscita, è scattato anche un bacio, la reazione dell’altra contendente non è statica, anzi.

Eugenia dimostrerà tutta la sua gelosia verso il giovane tronista che, per placare il nervosismo di Eugenia, darà a lei a molte spiegazioni su quanto accaduto con Vanessa. A questo punto, però, ad indispettirsi sarà proprio la Spoto che, vedendo la premura e la voglia di chiarimento di Massimiliano verso Eugenia, presa dalla gelosia, abbandonerà lo studio.

Massimiliano, a questo punto, nel mezzo di due fuochi, deciderà di correre dietro a Vanessa e seguirla dietro le quinte per calmarla e rassicurarla. Insomma, quasi all’ultimo giro di boa, il nervosismo delle corteggiatrici sale e la gelosia pure.