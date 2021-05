Una Vita, Marcia arrestata per colpa di Ursula: il motivo

Una Vita è la soap opera che è giunta al termine in Spagna da qualche settimana. In Italia bisognerà attendere l’anno prossimo per assistere all’ultima puntata. Nel frattempo gli italiani assisteranno all’arresto di Marcia. C’è lo zampino di Ursula, la quale scriverà in una lettera il motivo che l’ha spinta a mettere in atto questo piano a un passo dalla morte.

Marcia attestata per colpa di Ursula

I fan di Una Vita sono appassionati alla vicenda d’amore che lega la cameriera a Felipe. Genoveva ha fatto di tutto per separarli e alla fine sembra esserci riuscita. Logorata da tanti dubbi, alla fine Marcia mette con le spalle al muro il marito e scopre che in realtà non è altro che Israel, il fratello gemello di Santiago. Quest’ultimo è davvero morto in galera, ma nonostante questa inaspettata scoperta decide di partire con lui per Cuba. Il motivo? È consapevole del fatto che non può far nulla per ostacolare in matrimonio dell’amato avvocato con la dark lady. Genoveva dirà al fratello di Santiago di attendere suo figlio, però preferisce fare credere che il padre sia Felipe. Marcia è quasi sul punto di partire, ma viene fermata dalla polizia con l’accusa di aver ucciso Ursula. In realtà è Israel che commette questo delitto su ordine di Genoveva e in cambio ha ottenuto dei biglietti per lasciare il quartiere spagnolo. Nelle puntate italiane Ursula sa che la morte a breve giungerà, così ha messo in atto un piano di vendetta contro l’ex alleata. Ecco cosa farà.

Genoveva scopre la verità

In pratica Ursula si impossesserà di un fazzoletto di Marcia e scriverà una lettera in cui dichiara che la cameriera è colpevole. Prima di morire farà in modo che le domestiche possano leggere delle lettere. Lo stesso discorso vale anche per Genoveva, alla quale ha comunicato che metterà in atto la sua vendetta coinvolgendo tutti, perfino il bambino che ha in grembo. Alla fine lo scopo di Ursula sarà quello di allontanare le persone da Genoveva. Infatti Felipe sarà sempre più distante da lei perché sarà impegnato a difendere in tribunale l’amata. Infatti la dark lady gli chiederà di rinunciare al caso, però ogni tentativo risulterà inutile.

Tutti contro Genoveva

Per Genova le cose non andranno bene dopo la morte di Ursula. Non solo si allontanerà da Felipe, ma Israel si schiererà di nuovo contro di lei, essendo convinto che sia stata lei a sbattere in prigione la moglie. Come se non bastasse Marcia dirà a Felipe che ha dei sospetti su Genoveva per la questione del fazzoletto. Anche se è lei dietro le sbarre, non se la passerà bene l’altra in piena libertà. Una Vita non delude mai il fedele pubblico con la sue avvincenti vicende.

