Isola dei famosi, Ilary Blasi si prende gioco di Rosolino: “Non ha mai capito niente”

L’Isola dei Famosi quest’anno ha al timone della conduzione Ilary Blasi e ha come inviato il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Spesso Ilary gli lancia delle frecciatine durante le dirette. I telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notarlo.

Ilary Blasi si prende gioco di Rosolino

Ilary Blasi può contare anche sugli opinionisti d’eccezione, ovvero Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Insieme dallo studio commentano le dinamiche del gruppo che sta vivendo l’isola a 360 gradi. Di recente Gilles Rocca non ha superato il televoto e non ha neanche colto l’occasione di restare in gioco condividendo l’esperienza con Beatrice. Il motivo? La mancanza della fidanzata. Tra i naufraghi è arrivato Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Quest’ultima tiene d’occhio le donne dell’isola, soprattutto Valentina Persia. In effetti la comica ha sempre fatto degli apprezzamenti sul ragazzo, ragion per cui anche se in modo velato le ricorda che Ignazio è un uomo impegnato. Nella puntata andata in onda venerdì 7 maggio alcuni telespettatori hanno notato che la conduttrice ha lanciato l’ennesima frecciatina a Rosolino. Si dice infatti che tra i due non ci sia il sereno. Sarà accaduto tra i due?

“Rosolino, ci siamo abituati”

Questa edizione cambia spesso il giorno della messa in onda. Una volta c’è stato un cambio per andare incontro alle esigenze della versione spagnola del programma. Poi in seguito a un calo degli ascolti, i produttori hanno deciso di optare per il venerdì. Per il momento non si sa ancora se questa scelta abbia dato dei risultati positivi, fatto sta che alcuni hanno dato la colpa a Ilary Blasi. Pare che non siano piaciuti alcuni comportamenti della conduttrice sia nei confronti di alcuni concorrenti che dell’inviato. Rosolino, nella puntata di venerdì scorso, non ha spiegato bene le dinamiche della prova e per questo motivo si è scusato con tutti. A quel punto Ilary è intervenuta con una battuta alquanto pungente: “Rosolino, ci siamo abituati”. Come se non bastasse ha rincarato la dose nominandolo in un momento in cui non ha detto nulla. Quando ha accolto nello studio un ospite ha pronunciato testuali parole: “È riuscito a stare trenta giorni sull’Isola senza capire mai capire niente di quello che gli veniva detto… e senza mai farsi capire. Non è Massimiliano Rosolino! Ma Paul Gascoigne”.

Per Awed si mette male

Oltre a commentare le frecciatine di Ilary, il pubblico non nasconde la preoccupazione dello stato di salute di Awed. Il ragazzo ha perso tanti kg fino ad oggi, di conseguenza la produzione ha aumentato la dose di riso giornaliera. In realtà quasi tutti sono stremati dalla stanchezza e dalla fame perché sono incapaci a procurarsi del cibo a a pescare. Basta pensare anche ad Andrea Cerioli che durante una diretta ha avuto un giramento di testa forte al punto tale da non partecipare alla prova leader.

