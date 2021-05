Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme? Le ultime novità

Gli ultimi avvenimenti fanno presagire un ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: ecco cosa è successo…

Le love story delle celebrity, si sa, suscitano sempre un certo fascino. Chi non si è innamorato insieme a Beyoncé e Jay-Z, Will SMith e Jada Pinkett, Blake Lively e Ryan Reynolds? E quanti cuori spezzati dopo le rotture tra Angelina Jolie e Brad Pitt, Kim Kardashian e Kanye West, Helena Bonham Carter e Tim Burton? A volte c’è chi si separa per sempre, mentre altri ritornano insieme dopo lunghi anni di lontananza. Sembrerebbe che stia succedendo proprio questo tra due celebrity conosciute in tutto il mondo…

Cosa succede tra JLo e Ben Affleck

Parliamo di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Sembra che ci sia un riavvicinamento nell’aria per la popolare coppia dei primi anni 2000. Da qualche giorno, infatti, i gossip parlano di un ritorno di fiamma tra la cantante e attrice e il regista. A far scattare i sospetti sono stati gli ultimi avvenimenti: i due sono stati avvistati di nuovo insieme lo scorso weekend, nello stato del Montana. Pare che qui si siano concessi dei giorni di puro relax e divertimento e siano stati insieme anche ad una festa.

Solo “buoni amici”?

Da quel che si sa, i due sono sempre rimasti buoni amici anche dopo la rottura di tanti anni fa. Anche se tutto fa pensare che ci sia più di un’amicizia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Page Six sottolinea che da quando la star internazionale ha lasciato Alex Rodriguez sta trascorrendo parecchio tempo insieme al divo di Hollywood. Una vicinanza particolarmente intima che non sembra esserci stata in precedenza da quando i due si sono lasciati. Al momento comunque, tutto rimane nell’ipotesi: la coppia in questione non ha confermato le voci ma non ha neanche provveduto a smentirle.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è durata due anni, dal 2002 al 2004. La coppia si è conosciuta sul set di Amore estremo – Tough Love e da lì è scattata la scintilla. La storia d’amore tra i due divi è stata una delle più seguite e chiacchierate dei primi anni Duemila, tanto ormai i fan utilizzavano il nome “Bennifer” per riferirsi a entrambi.

La rottura tra JLo e Ben Affleck

Una storia, però, piuttosto turbolenta. Nonostante la proposta di matrimonio da parte di Ben Affleck, Jennifer Lopez non ha mai fatto il grande passo con l’attore. I motivi della loro separazione non sono mai stati chiariti del tutto, ma pare che l’estrema pressione dei media abbia influito negativamente sul loro rapporto.

Dopo la rottura

Comunque, dopo la rottura con Ben Affleck, JLo è diventata la moglie di Marc Anthony, amico di lunga data. Un matrimonio durato anni, che però si è definitivamente concluso con il divorzio nel 2014. Anche Ben Affleck è andato avanti, e dopo JLo ha sposato nel 2005 Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli: Seraphina, Violet e Samuel. Anche loro, però, hanno divorziato, per cui i due al momento sarebbero entrambi liberi…