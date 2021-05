Antonella Clerici, arriva una notizia inaspettata: gioia per i fan

Antonella Clerici va alla grande riconfermando attraverso gli ascolti del suo È Sempre Mezzogiorno l’affetto e la stima del pubblico. Il suo show culinario nato a settembre ritornerà puntuale l’anno prossimo in autunno, dopo la pausa estiva.

È Sempre Mezzogiorno vince e ritorna l’anno prossimo

Dopo lo storico programma, La Prova del Cuoco, che le ha permesso di consolidare la fedeltà da parte del pubblico di Rai Uno, Antonella Clerici non si smentisce neanche con il neonato È Sempre Mezzogiorno il nuovo programma del 2020, che ha come protagonisti sempre i fornelli ma in modo diverso.

Lo show dell’ora di pranzo prima del telegiornale della Rai si basa sulla cucina e spazia su argomenti vari, grazie agli ospiti in studio, cuochi professionisti e gli intramontabili e amatissimi giochi da casa. Un mix di ingredienti vincenti, che hanno ridato vita a quella fascia oraria occupata da anni da La Prova del Cuoco arrivata al capolinea per “invecchiamento”, dimostrato dal calo di ascolti.

Gli ascolti di Antonella Clerici

Antonella Clerici al timone di È Sempre Mezzogiorno dall’autunno del 2020, gli ascolti li fa e anche molto “buoni”, anche perchè è riuscita a ricreare quell’aria familiare vincente e apprezzata dal pubblico, tipica del suo recedente programma. Per questo motivo, è ufficiale, È Sempre Mezzogiorno è stato già confermato nella prossima stagione dei palinsesti della Rai. I telespettatori dunque possono stare tranquilli: il cooking show dal taglio “talk, tornerà a settembre 2021.

Sono gli ascolti a raccontare il successo di Antonella Clerici, la quale è riuscita a catalizzare l’attenzione di una media di 1,8 milioni di spettatori con punte che superano oltre i 2 milioni. Una bella soddisfazione se si tiene conto del fatto che il suo diretto competitor è Forum di Barbara Palombelli.

Il ritorno di Alda Moroni

A dare verve al programma è stata senz’altro la réunion con Alda Moroni. Anzi è stato un vero successone visto che questo ritorno al passato ha dato alla Rai 1.756.000 spettatori e il 15,6% di share. Dopo anni dalla separazione, dopo la fine dell’esperienza alla guida de La Prova del Cuoco, la Moroni è tornata al fianco della conduttrice nel show e per un’intera settimana, sarà protagonista della trasmissione di Rai1.

Insomma, Antonellina è davvero forte! E la Rai che l’anno scorso l’aveva messa in panchina, da quest’anno non ha nessuna intenzione di farsela scappare. Ecco perchè i vertici di Viale Mazzini non solo le hanno rinnovato il contratto dello show quotidiano, ma le hanno anche affidato The Voice Senior. La Clerici dunque trona anche in prima serata con la seconda stagione del game musicale. Del resto nel corso delle sue cinque puntate andate in onda nel 2020, The Voice Senior ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Nello specifico, la finale ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.667.000 spettatori, raggiungendo il 18,20% di share, mentre 4.483.000 spettatori hanno visto la prima puntata, quella di maggior successo, con il 19,77% di share.