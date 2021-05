Wanda Nara censurata sui social: “Brutta l’invidia tra donne”

Un episodio di evidente ‘invidia’, secondo quanto dichiarato dalla ex opinionista del Grande Fratello Vip, starebbe a monte della censura che Instagram ha fatto ad una foto sexy di Wanda Nara. Vediamo meglio cos’è accaduto.

Il pubblico italiano ha avuto l’occasione di conoscere meglio la sensuale e bellissima Wanda Nara quando ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrando nelle case degli italiani per due volte a settimana, insieme a Pupo e Alfonso Signorini, Wanda Nara ha avuto modo di far capire che, oltre al dono che Madre Natura le ha fatto, sa essere una donna molto semplice ed auto-ironica.

Così in quel frangente Wanda Nara ha divertito il pubblico e dimostrato anche di essere una vip con un forte spirito di solidarietà femminile, stando sempre attenta a non giudicare con troppa veemenza le concorrenti della Casa di Cinecittà.

Peccato, però, che al contrario il trattamento riservato a lei non sia pari merito: infatti Wanda Nara è stata protagonista di uno spiacevole episodio di ‘invidia tra donne’.

Wanda Nara censurata sui social

Uno scatto molto sexy è entrato nel mirino dei follower: l’ultima foto pubblicata su Instagram da Wanda Nara non è stata apprezzata dagli utenti del web che hanno deciso di segnalarla, al punto che la piattaforma ha deciso, poi, di censurarla.

Nella foto incriminata, la bellissima showgirl argentina era davanti allo specchio, indossando una t-shirt e un tanga. Uno scatto sicuramente provocante, come la maggior parte delle foto pubblicata da Wanda Nara ma questa volta i suoi follower sono arrivati addirittura a farla rimuovere da Instagram.

La reazione di delusione da parte di Wanda è stata palese, chiedendo in un post pubblico chi fosse stato ad averla segnalata e parlando di un gesto di chiara ‘invidia tra donne’: “Chi è stato? Le stesse che lottano per i nostri diritti come libertà e uguaglianza? Siamo nel 2021 oppure nel 1810 .. un bikini con una maglietta è da censura ” si domanda sbigottita la showgirl.

Wanda Nara: “Brutta l’invidia tra donne”

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è avvezza alle critiche e agli attacchi ma questa volta, la censura apportata da Instagram, l’ha davvero lasciata senza parole. A quanto pare lo scatto sexy di Wanda Nara andrebbe a violare le regole della community.

Questa segnalazione, però, è stato un rospo amaro da inghiottire per Wanda Nara che, a questo punto, si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram verso chi è stato il colpevole di tale censura.

La showgirl argentina ha spiegato che lei stessa segue sui social delle donne dai corpi spettacolari e, di frequente, le contatta in privato, oppure lo scrive pubblicamente, per fare loro complimenti e congratularsi per la loro bellezza. L’amarezza di Wanda Nara è verso atteggiamenti aggressivi o commenti haters di donne contro donne: “L’invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare a noi stesse”.

Secondo Wanda Nara è fondamentale avere e dimostrare tanta solidarietà femminile perché solo rispettandosi a vicenda si potrà avere il rispetto degli uomini, facendo squadra e non continuando con l’inutile lotta di ‘Eva contro Eva’.