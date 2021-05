Isola dei Famosi: Vera Gemma in tutina aderente infuoca lo studio

La sua avventura a L’ isola dei Famosi è finita ma il suo rientro in Italia non è passato di certo inosservato: Vera Gemma ieri in studio ha lasciato tutti senza parole per il suo outfit bollente. Ecco com’era vestita

Chi è Vera Gemma

Nata a Roma il 4 luglio del 1970, Vera è un’attrice e una scrittrice, figlia del celebre Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Il compianto attore, morto a causa di un incidente stradale nel 2013 ha recitato anche nel film di Woody Allen, “To Rome With Love”. Gemma ha perso la madre quando aveva 25 anni e dopo il momento del dolore, le sono rimasti bellissimi ricordi dell’infanzia e dei suoi genitori. In una recente intervista ha dichiarato di essere felice perchè, il padre, anche dopo la scomparsa della madre, non le ha mai fatto mancare amore e affetto.

Vera Gemma è cresciuta nel quartiere di Trastevere a Roma e ha anche una sorella, di nome Giuliana. Innamoratissima della sua città, la scrittrice nel 2008 si è trasferita a Los Angeles dopo aver vissuto un pò di tempo a Parigi.

La tutina aderentissima da Vamp

Il pubblico ha conosciuto meglio Gemma a Pechino Express e recentemente anche L’Isola dei Famosi. Rientrata in Italia dopo aver perso al televoto con Fariba, la figlia di Giuliano Gemma, nella puntata di ieri, ha lasciato tutti a bocca aperta per essersi presentata in studio, con una tutina dorata super sensuale e decisamente troppo aderente.

Un outfit così audace, che il suo Lato B, che mostra il segno degli slip, si prende tutta la scena, soprattutto nel momento in cui si avvinghia Tommaso Zorzi. Arrivata sulle note musicali di Eye of the tiger di Katy Perry, Gemma fa il suo ingresso come una vera Vamp, non deludendo affatto le attese.

Ialry Blasi le dice giusto tre parole: “Mi hai battuto”, complimentandosi con l’ ex concorrente.

LEGGI ANCHE ———–>Isola dei Famosi, chi è Jeda? Origini e lavoro del fidanzato di Vera Gemma

Attimi di gelosia in studio

Vera Gemma è stata la vera protagonista della puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri 10 maggio. Soprattutto grazie ad un siparietto creatosi grazie proprio alla conduttrice, la quale come sanno i telespettatori, la scorsa settimana ha “simpaticamente” stuzzicato Jeda, il giovanissimo fidanzato di Gemma.

La moglie di Francesco Totti infatti, prima lo ha invitato ad un’aperitivo a due, “senza Francesco Totti”, e poi gli strappa un bacio sulla bocca. Attenzione! Con il plexiglass in mezzo! Vera, non aveva di certo nascosto la sua gelosia già da Palama e quando lo incrocia in studio, appare piuttosto freddina. Anzi l’aria diventa addirittura pesante.

LEGGI ANCHE ———–>Vera Gemma spunta lo scatto da ventenne: com’era la figlia di Giuliano Gemma

Ovviamente ci pensa subito Ilary Blasi a sdrammatizzare: “Questa è la mia prima volta all’Isola, tutto avrei pensato tranne che finire in mezzo a un triangolo”. Ma Gemma però non è d’accordo e dice la sua : “Questo gioco delle coppie è impari, Francesco (Totti, ndr) qua non viene”. Ilary, che si diverte un sacco, non esita ad alimentare la tensione mettendo in difficoltà il giovane Jeda : “A chi vuoi più bene?”. Quasi come se si rivolgesse ad un bambino piccolo. La fidanzata Vera lo fulmina al volo e lui alla fine risponde: “A Rosolino (Massimiliano Rosolino, inviato dell’Isola in Honduras, ndr), altrimenti stasera dormo fuori casa”.