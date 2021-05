Elisabetta Canalis radiosa sul web: “Questa felicità è perché…”

Elisabetta Canalis è stata una velina del programma satirico Striscia la notizia con Maddalena Corvaglia. Dotata di grande fascino, è amata anche per la sua spiccata professionalità. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere degli scatti sia artistici che non sul profilo Instagram. Di recente ha fatto un importante annuncio con un bellissimo sorriso. Ecco cosa ha comunicato.

L’annuncio della Canalis sui social

Nata a Sassari il 12 settembre 1978, Elisabetta Canalis è una modella e attrice italiana. Dopo aver ottenuto il diploma, si è trasferita a Milano per iscriversi all’università. Non riesce a conseguire la laurea, anche perché parte ha partecipato a vari casting. Dopo vari tentativi è stata scelta come velina. Nel 2004 ha fatto parte della videoclip della canzone Convivendo di Biagio Antonacci. Come se non bastasse si è cimentata nella recitazione nel 2006 sostituendo Michelle Hunziker nella commedia Love bugs con Fabio De Luigi. E’ riuscita anche ad ottenere il timone della conduzione del Festivalbar nel 2007 e nel 2009 ha iniziato a lavorare per la rete MTV Italia. Nel 2011 ha partecipato alla versione americana del show Ballando con le stelle, ma è stata eliminata durante la seconda settimana. Ciò dimostra che ama affrontare tante sfide. Di recente infatti ha lasciato intendere che qualcosa stia bollendo in pentola.

Un sorriso raggiante

“Questa felicità è perché non vedo l’ora di condividere con voi un progetto a cui tengo tanto e sapere cosa ne pensate”. Ecco le parole riportate nella didascalia della foto pubblicata circa due giorni fa dalla Canalis. Come sempre, mostra un look impeccabile: top con un colore che si sposa perfettamente con la sua carnagione. Non lascia spazio alla fantasia, dato che non passano inosservate le sue forme. Da poco ha optato per una tonalità bionda. All’inizio i follower hanno fatto fatica ad abituarsi alla sua nuova pressione, poiché è sempre stata castana. Le ciocche sfiorano delicatamente le spalle e il sorriso è in grado di lasciare tutti senza fiato. Come scritto nella didascalia, ha parlato di un progetto su cui sta lavorando. Non si è esposta, ma alle sue spalle c’è Luca Stefanelli, ovvero un fashion stylist editor di spicco. Molti già hanno intuito di cosa si tratta, ma sono in attesa di ricevere degli aggiornamenti da Elisabetta Canalis in persona. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Un duro allenamento

Qualche settimana fa Elisabetta ha riferito ai fan di essersi fatta molto male durante gli allenamenti di kickboxing. Poiché si è trattato di un allenamento abbastanza duro, la Canalis si è fatta male nel pieno di un combattimento con il proprio personal trainer. Nello specifico si è fratturata il terzo dito del piede, il trillice. Il marito Brian Perri, essendo chirurgo ortopedico, si è preso cura di lei. Per un po’ dovrà indossare un tutore ortopedico. Il marito le ha consigliato di riposare. Per fortuna nulla di grave.

