Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 13 maggio: la scelta di Massimiliano

La puntata di Uomini e Donne di oggi 13 maggio, prevista come sempre alle 14.45 circa su Canale 5, sarà all’insegna di una Scelta. Quella del tronista Massimiliano Mollicone. Ecco qualche dettaglio in più

Una decisione inaspettata

Anche oggi i fan di Uomini e Donne attendono il consueto appuntamento con i protagonisti di quest’edizione e non solo. La puntata di oggi 13 maggio, secondo quanto annunciato dalle anticipazioni, sarà caratterizzata dalla scelta di Massimiliano Mollicone.

Come sanno bene i telespettatori il giovane tronista era indeciso tra la “riflessiva” Eugenia e la più “estroversa” Vanessa. Entrambe molto belle, hanno messo a dura prova il cuore di Mollicone, il quale però per alcune circostanze si è visto costretto a dover prendere una decisione prima del previsto.

Massimiliano Mollicone sceglie..

La puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi regalerà a tutti un momento molto importante per Massimiliano: si ritroverà a concludere il suo percorso nel programma dopo diversi mesi, con la sua scelta finale. Tra Vanessa e Eugenia chi lo ha conquistato di più?

Secondo gli spoiler il tronista nella puntata di oggi rivelerà apertamente il nome della ragazza che ha intenzione di conoscere “fuori”, offrendo così una sorpresa inaspettata a tutti i presenti in studio. Le due ragazze molto diverse tra loro avranno questa notizia sul momento.

Le insicurezze di Vanessa

Ricordiamo che Eugenia è stata più volte messa in discussione dallo stesso Massimiliano come ragazza non proprio ideale per lui, in base ai suoi canoni di bellezza (nonostante sia molto carina). Tuttavia il suo carattere lo affascina, perchè molto propenso alla comunicazione, al dialogo. Vanessa invece è una ragazza che ha colpito il tronista per la sua bellezza e non ha mai nascosto di essere molto preso da lei, nonostante le insicurezza di quest’ultima, dimostrate proprio negli ultimi giorni.

Alla fine Massimiliano proprio per le ultime scenate di gelosia di Vanessa, la quale ammette di non aver gradito le ultime esterne di Massimiliano con Eugenia, si vede costretto a confidarle i suoi sentimenti, anche perchè la ragazza aveva messo in discussione tutto il loro percorso. Quindi il tronista ha scelto Vanessa: è con lei che vuole costruire qualcosa di serio e duraturo, lontani dai riflettori, nella “vita reale”.

In questo modo alla fine il ragazzo non ha deluso le aspettative di Vanessa, facendo la Scelta. La seconda, di questa settimana, dopo quella di Samantha Curcio. Ed Eugenia, come ha reagito? non ci resta che guardare la puntata di oggi per scoprirlo.