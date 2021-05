Trono over, Gianni Sperti spiazza la dama: “Allora sei scema?”

Gianni Sperti è uno degli opinionisti del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Con la ‘collega’ Tina Cipollari segue con attenzione le vicende sentimentali dei partecipanti. Nessuno sfugge al loro occhi clinico. Stavolta una dama è stata fortemente criticata per un suo gesto. Ecco cosa è accaduto nella puntata andata in onda oggi, martedì 11 maggio.

Gianni spiazza tutti i presenti

Gianni tende sempre a esprimere la propria opinione senza giri di parole. Di recente ha criticato in modo di fare del cavaliere Biagio Di Maro, il quale non è chiaro nei confronti della dama Sara Zilli. Quest’ultima ha deciso di gettare la spugna per approfondire la conoscenza di un nuovo pretendente. Biagio non ha mai nascosto il suo dispiacere, anche se per orgoglio non ha mai fatto il primo passo per ricucire i rapporti. Per Gianni non fa altro che mentire, in quanto il suo reale intento è stare il più tempo possibile davanti alle telecamere. Come se non bastasse è preso di mira anche Armando Incarnato perché ogni sua conoscenza sfocia in una discussione davanti alle telecamere. Nella puntata di oggi è stato il turno di Elisabetta Simone. Avrebbe fatto una dichiarazione che riguarda Luca Cenerelli. Per questo motivo Gianni non ha potuto non dire la sua. “Allora sei scema?”, il pubblico con questa domanda hanno potuto notare il suo stupore.

“Sono innamorata di Luca”

Elisabetta e Luca adesso sono usciti per circa due mesi. Lui non ha mai rifiutato le pretendenti che hanno chiamato la redazione per avere la possibilità di conoscerlo. Puntualmente ogni volta ha mandato tutte, ma nonostante ciò Gianni e Tina hanno sempre cercato di aprire gli occhi a Elisabetta. Per lei si è presentato un giovane affascinante di nome Gabriele. Le ha promesso che avrebbe regalato le emozioni che desidera che non vive serenamente accanto a Luca. Elisabetta gli ha dato una chance e si sono anche visti. Tuttavia di punto in bianco Gabriele ha notato un cambiamento improvviso, ma non è riuscito a darsi una spiegazione. In effetti Elisabetta gli ha confessato di non aver sentito le cosiddette farfalle nello stomaco, come del resto è avvenuto con Luca. Al centro dello studio, incurante delle conseguenze, ha detto di averlo incontrato a telecamere spente per poi trascorrere la notte insieme.

“E’ finita la loro conoscenza”

Gianni non si è espresso tanto su Elisabetta, ma su Luca. A parer suo dovrebbe allontanarla conoscendo i suoi sentimenti. Lei se commette degli errori è per il semplice fatto che è molto presa. Entrambi hanno deciso di mettere la parola fine. Elisabetta ha mandato via Gabriele ed è tornata al suo posto. Non ha intenzione di andar via. “Non restare lì ad attendere che possa cambiare qualcosa”, con questa frase Tina le ha fatto capire che non deve sperare in nulla.

