Gessica Notaro, mostra il volto su Instagram dopo l’intervento

Gessica Notaro, nota attivista e personaggio pubblico italiano, ha condiviso con i propri follower un momento per lei importante.

Gessica Notaro è una delle attiviste italiane più esposte e conosciute dal pubblico. In questi anni ha condiviso la propria esperienza e attraverso la propria testimonianza portato avanti importanti battaglie. L’impegno di Gessica è stato riconosciuto anche dalle istituzioni tanto da essere nominata nel 2017, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l’anno successivo messaggero di pace Funvic Europa.

L’attività di Gessica Notaro

La donna inoltre è molto attiva sui social network. In particolare su Instagram dove conta più di 390 mila follower con cui ama tenersi in contatto e condividere momenti della propria vita privata come la passione per il mondo dell’equitazione oltre che le proprie attività. Recentemente l’attivista ha raccontato ai propri seguaci l’intervento effettuato al volto per curare le ferite, a seguito dell’aggressione con l’acido subita dall’ex fidanzato nel 2017.

Il racconto dell’intervento

Gessica aveva comunicato la conclusione dell’intervento non appena possibile ai suoi follower, pubblicando un lungo post in cui raccontava a cuore aperto le proprie sensazioni. In particolare Notaro non negava di aver dovuto superare un momento di sconforto ma che adesso si sentiva bene. Nei giorni successivi, come promesso, l’attivista ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram in cui mostra il volto, dopo l’intervento. La donna si è detta felice poiché le ferite si sono finalmente chiuse e ha anche raccontato di aver potuto finalmente truccarsi dopo tanto tempo.

LEGGI ANCHE-–>Cassazione conferma la condanna a Tavares: sfregiò Gessica Notaro

La reazione dei follower

Ovviamente il video pubblicato non è passato inosservato tra i followers di Gessica. Tanto da raggiungere migliaia di like in poco tempo e superare i 2000 commenti. Amici, colleghi e seguaci non hanno potuto fare a meno di esprimere il loro affetto nei confronti della donna e di mostrarsi felici per questo importante traguardo, dopo i momenti non facili da lei attraversati.