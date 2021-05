Mara Venier dopo Domenica In arriva in prima serata in estate

Mara Venier è una delle conduttrici della televisione italiana più amate e seguite. Da anni è al timone della conduzione di Domenica In. L’ultima puntata andrà in onda il 27 giugno e non mancheranno i festeggiamenti. I fan possono stare tranquilli perché avranno modo di vederla nel piccolo schermo anche in estate. Ecco tutti i dettagli della notizia.

Mara Venier in prima serata

Mara Venier ha una professionalità tale da catturare l’attenzione del vasto pubblico della Rai da sempre. Fin dai suoi primi esordi in televisione, non ha fatto altro che accumulare una serie di successi e il merito è del suo talento innato davanti alle telecamere. Secondo fonti attendibili sembra che il 27 giugno prossimo la 45° stagione di Domenica In giungerà al termine. I fan della conduttrice non dovranno attendere la fine dell’estate per rivederla, ma potranno seguirla in prima serata in estate. Avendo ottenuto tantissimi successi e ascolti da capogiro, la Rai ha voluto metterla al timone della conduzione di Una voce per padre Pio. Si tratta di un concerto a scopo benefico e ogni anno si svolge nella piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina. Andrà in onda i primi giorni del mese di luglio. Da ben 14 anni il conduttore di questo bellissimo evento è stato Massimo Giletti che ha potuto contare su diversi colleghi. Nel 2019 e nel 2020 questo ruolo è stato affidato a Flavio Insinna, attuale conduttore de L’Eredità. Quest’anno lui sarà impegnato nella nuova edizione de Il pranzo è servito, un quiz che intratterrà gli italiani nei primi pomeriggi dell’estate. Gli alti vertici della rete sono molto fiduciosi, in quanto sperano che con lei gli ascolti possano tornare ad essere alti.

Una macchina da guerra

Domenica In continua a registrare lo share compreso tra il 19% e il 22%. Si può dire con certezza che ha battuto già da ora la media della scorsa stagione chiusa uno share del 18,91%. Per questo motivo si giocherà tutto sulla Venier. Una Voce Per Padre Pio con Timperi aveva avuto solo il 6,40% di share con 577.000 spettatori. Poi con Insinna non si è andati oltre i 1.782.000 spettatori con l’11,80% di share. Come se non bastasse la conduttrice presenterà la 63° edizione de Lo Zecchino d’Oro che sostituirà Da Noi… A Ruota Libera e L’Eredità. Si può dire con certezza che la Venier sia una vera e propria macchina da guerra.

Una canzone per comunicare

Mara appare sempre solare radiosa. Regala tanti sorrisi al pubblico, nonostante abbia sofferto nella vita privata. Molti sapranno sicuramente del rapporto speciale che aveva con la madre malata di Alzheimer. Quando non riusciva più a riconoscerla, trovava un modo efficace per comunicare: cantare. “Ho iniziato a cantare le sue canzoni preferite…Per tre anni, le canzoni furono l’unico modo per comunicare: io iniziavo una strofa, lei la finiva”.

