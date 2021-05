Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: ecco il matrimonio a sorpresa

Hanno coronato il loro amore attraverso una cerimonia nuziale a sorpresa e riservata a pochi intimi e così Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pronunciato il loro ‘sì’.

La bellissima sarda, Giorgia Palmas, è diventata un personaggio noto della televisione subito dopo la sua partecipazione a Striscia la Notizia, nelle vesti di velina, nel lontano 2002 quando era in coppia con Elena Barolo. Da lì in poi, per lei, ci sarà un escalation di successi che la renderanno una delle showgirl e conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Per Giorgia Palmas, però, il successo non sarà solo nella carriera ma soprattutto in amore, grazie all’ex nuotatore Filippo Magnini, volto noto dello sport perché, per ben due volte, è stato campione mondiale nei 100 metri, oltre a tantissimi riconoscimenti e medaglie.

Filippo Magnini, dopo la fine della storia d’amore con la sua collega Federica Pellegrino, ha ritrovato la felicità nelle braccia di Giorgia Palmas e con lei dovevano arrivare all’altare lo scorso 2020 ma la pandemia ha bloccato ogni progetto, facendo slittare la data del matrimonio.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta” esultano oggi i due neo sposi, condividendo su Instagram gli istanti preziosi del loro matrimonio.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi

Sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, nonostante la pandemia dello scorso anno avesse fatto slittare la data fissata per il loro matrimonio, così Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono finalmente diventati marito e moglie. La coppia ha sempre dimostrato grande determinazione nei propri sentimenti al punto che, senza scoraggiarsi, avevano annunciato come il 2021, in un modo o nell’altro, sarebbe stato l’anno del loro matrimonio. E così è stato.

Con una celebrazione civile molto intima e soprattutto inaspettata, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno condiviso la notizia con i loro follower pubblicando la foto del loro bacio nuziale e scrivendo un dolcissimo post, pieno di felicità: “Abbiamo detto sì”.

Così la coppia di neo sposi è riuscita a suggellare il proprio amore, dopo averlo arricchito già con la nascita della loro primogenita Mia.

Un matrimonio con le mascherine per la Palmas e Magnini

Sicuramente sognavano una cerimonia diversa ma la forza del loro amore, e la voglia di suggellarlo ufficialmente, li ha portati a non aspettare più e così, Giorgia Palmas su Instagram ha raccontato che tipo di matrimonio è stato.

Un rito civile dove la Palmas non ha rinunciato al classico colore bianco per il suo abito ed una celebrazione per pochi intimi: gli sposi, i testimoni, i loro familiari più stretti e soprattutto le mascherine.

Nonostante tutto, però, Giorgia Palmas fa sapere ai suoi fan che i grandi festeggiamenti sono solo rimandati a quando si potrà: infatti la coppia di neo sposi, per il momento, ha fatto questo passo ma annuncia che il loro sogno è comunque quello di giurarsi amore eterno davanti a Dio e condividendo la loro felicità con una grande festa, insieme ai loro amici.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, intanto, si godono l’immensa felicità di essere marito e moglie e la showgirl ammette che: “Ora siamo felici, di una felicità nuova e sincera e non vedevamo l’ora”.