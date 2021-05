Vera Gemma, fisico da urlo: all’Isola dei Famosi lascia tutti a bocca aperta

Un ritorno in Italia decisamente trionfale per Vera Gemma, accolta in trasmissione da Ilary Blasi: la donna si è ricongiunta con il suo fidanzato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Vera Gemma torna in Italia con un outfit pazzesco, anche Ilary Blasi, la conduttrice che le ha dato il benvenuto nello studio dell’Isola dei Famosi ha lasciato tutti a bocca aperta.

I look delle due donne hanno decisamente sbaragliato la concorrenza del parterre femminile presente, conquistando l’attenzione del pubblico in studio e di quello a casa.

Vera Gemma sfida Ilary Blasi: guerra tra look pazzeschi

Vera ha tirato fuori tutto il suo carattere determinato e deciso, sfoggiando un outfit da pantera bionda e lasciando attonito e meravigliato il pubblico di Canale 5. La figlia del celebre attore italiano Giuliano Gemma si è presentata con una tuta aderente Transfermania International, trasparente e scintillante abbinata a sandali plexy, con

tacco glitter e plateau. Un mix scintillante che ha indossato con enorme sicurezza e consapevolezza della propria femminilità.

“Capo delle Amazzoni, poi delle Valchirie, coraggiosa, spregiudicata ma soprattutto Vera”: con queste parole Ilary Blasi l’ha presentata nel momento del suo ingresso trionfale in studio e, osservando il look mozzafiato, ha sottolineato la bellezza di Vera al grido di: “M’hai battuto alla grande a sto giro!”. Anche Elettra Lamborghini, opinionista dell’Isola dei Famosi, ha ammesso di essere rimasta piuttosto colpita dalla scelta di Vera Gemma e ha espresso il desiderio di indossare la stessa audace tutina.

Conoscendo i gusti di Elettra è facile intuire che la scelta di Vera rientri proprio nella categoria di look più congeniale all’ereditiera: come dimenticare la tuta monospalla con la quale la cantante si presentò al Festival di Sanremo, ma anche l’abito firmato Marine Serre scelto recentemente per una puntata dell’Isola.

Ilary, lo spacco vertiginoso per sedurre Jeda

Con la Gemma in studio c’è stato spazio per il siparietto tra Ilary e Jeda, giovane fidanzato dell’ex naufraga: tra i due sembra essere nato un rapporto speciale, fatto di gioco e complicità, con tanto di bacio finale scambiato attraverso il pannello separatore in plexyglass. “Vera, sei gelosa?” le ha chiesto Ilary Blasi. E la Gemma ha risposto: “Te stai a cercà le botte, eh”, ma nessuno è riuscito a capire se l’espressione fosse rivolta alla conduttrice o a Jeda.

Anche Ilary non ha lesinato sull’outfit, dalle influenze giapponesi. Si è presentata in studio con un abito nero Lia

Stublla dallo spacco laterale a dir poco mozzafiato. Ai piedi lo stivaletto-calza Le Silla. Un look che ben si addice all’interpretazione del ruolo da seduttrice che ha interpretato provando a mettere in imbarazzo il povero Jeda, messo in mezzo tra le due donne. Proprio il giovane fidanzato di Vera ha attirato le simpatie del pubblico, che ha seguito con passione le puntate del reality anche per vederlo in studio, intento a giocare con Ilary ed attendere il ritorno della sua amata.