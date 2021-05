Olga Romanoff, cugina della regina Elisabetta, accusa Meghan Markle

Olga Romanoff non ci sta: la principessa russa, cugina della regina Elisabetta ha dichiarato di non aver apprezzato la decisione dei duchi di Sussex di rilasciare l’intervista con Oprah Winfrey.

Olga Romanoff accusa Harry e Meghan di aver voluto lavare i panni sporchi in pubblico, attraverso la celebre intervista raccolta dalla regina della televisione americana, Oprah Winfrey.

La storia della famiglia inglese si configura come una vera e propria saga, segnata negli anni da scandali importanti e numerose fughe di notizie che hanno fatto tremare i muri di Buckingham Palace.

Olga Romanoff elogia la regina Elisabetta II

Olga Romanoff, una delle cugine della regina Elisabetta da parte del padre, ha voluto dire la sua in merito a questo comportamento. La principessa, che ha adesso 71 anni, è figlia di Andrea, uno dei nipoti di Nicola II, l’ultimo zar di Russia. Quest’ultimo era cugino di Giorgio V, il nonno dell’attuale regina di Inghilterra. La principessa abita da sempre nella zona inglese e, per l’esattezza, nel Kent, dove la sua famiglia è emigrata nel 1919.

La donna, ospite del programma televisivo Tv Lorraine, ci ha tenuto particolarmente ad elogiare la regina, sottolineando come la sovrana, che di recente ha dovuto dire addio al compagno di una vita, il principe Filippo, abbia sempre avuto il giusto nella gestione di vita pubblica e privata. Proprio l’opposto rispetto a chi decide di mettere le proprie faccende personali in pubblica piazza.

C’è chi ha letto dietro queste affermazioni una poco velata allusione ai duchi di Sussex, confermata dalle parole successive di Olga che suonano come un chiaro riferimento all’intervista di Harry e Meghan: «Mi è stato insegnato a sedermi e stare zitta, e a non lavare mai la biancheria sporca in pubblico, di qualunque cosa si trattasse, quindi penso che la regina faccia bene il proprio lavoro», ha sottolineato la Romanoff.

L’educazione riservata a donne come la principessa Olga e la regina Elisabetta sembra appartenere ad un’altra epoca e sembra stare decisamente stretta a Meghan Markle, che ha sempre mostrato di non essere disposta a stare in silenzio subendo le decisioni altrui. Le dichiarazioni della duchessa, però, sono state messe in dubbio, come quella sulla notizia del falso matrimonio segreto.

Vita a corte: le difficoltà di Meghan e la testimonianza di Olga

L’ex attrice, prima di conoscere Harry, conduceva una vita totalmente diversa e si è trovata improvvisamente catapultata in un mondo nuovo, dovendo sottostare a rigide regole imposte dal protocollo di corte: Meghan non pare aver gradito questa trasformazione improvvisa della sua esistenza e l’ha spinta successivamente ad allontanarsi da quell’universo prezioso, ma troppo complicato.

«Essere una principessa non ha mai avuto un impatto sulla mia vita», assicura invece la Romanoff, che ci tiene a smentire un vecchio gossip risalente alla fine degli anni Sessanta. All’epoca la donna era stata indicata come papabile sposa di Carlo d’Inghilterra. «Ne fui inorridita», ha detto decisa la principessa, troncando ogni possibile coinvolgimento. Naturalmente, a quei tempi, non sarebbe stata una novità la selezione di spose di futuri re all’interno delle famiglie nobili più vicine a quella inglese.

Per Olga le cose sono andate in modo diverso: nel 1975 ha sposato Thomas Matthew, di origini borghesi e da quell’amore sono nati quattro figli, Nicholas, Francis-Alexander, Alexandra e Thomas. I due si sono poi separati nel 1989. La principessa è Presidente dell’Associazione della famiglia Romanoff, che riunisce alcuni dei discendenti dello Zar di Russia, ma conduce una vita ritirata, lontano dai riflettori: si intravede solo in occasioni importanti che riguardano il suo rango di nobildonna.